Ліки від діабету в таблетці: вчені розробили новий спосіб доставки медикаментів

Багато хто з нас звик, що певні хвороби неможливо вилікувати чимось, окрім болісних ін'єкцій, але нове відкриття вчених обіцяє докорінно змінити цю ситуацію.

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Пептидні препарати, що складаються з коротких ланцюжків амінокислот, неймовірно ефективні в лікуванні різних захворювань, подібно до ін'єкцій інсуліну, які використовують діабетики. Вони діють потужно, вибірково і, як правило, добре переносяться. Однак зазвичай їх доводиться вводити, оскільки вони недостатньо стабільні, щоб пережити подорож через травну систему, або занадто великі, щоб легко пройти через клітинні мембрани. Але нове дослідження вчених піднесло рішення цієї проблеми.

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Команда з Федеральної політехнічної школи Лозанни у Швейцарії створила пептид, який можна приймати перорально. Це дуже важливо, оскільки може значно полегшити та зробити зручнішим прийом ліків для пацієнтів. Команда зосередилася на циклічних пептидах, які відомі своєю здатністю щільно і специфічно зв'язуватися з мішенями захворювань. Однак та сама стабільність, яка робить їх ефективними, також робить їх непридатними для перорального прийому.

Дослідники використовували хитромудрий двоетапний процес. Спочатку вони створили стабільні кільцеподібні пептиди. Потім вони модифікували ці пептиди, щоб зробити їх ще більш стабільними та універсальними. Вони синтезували тисячі таких модифікованих циклічних пептидів і перевірили їх на здатність пригнічувати тромбін — фермент, що відіграє найважливішу роль у згортанні крові та пов'язаний з такими небезпечними для життя станами, як інсульт та інфаркт.

Результати виявилися багатообіцяючими. Вчені протестували нові пептиди на щурах і виявили, що значна частина пептиду може всмоктуватися з кишківника в кров, що значно перевершує існуючі пептиди, які приймають перорально. Цей прорив означає, що, можливо, у нас з'явиться більш простий метод лікування різних захворювань за допомогою таблеток, а не ін'єкцій, наприклад діабету.

Зазираючи в майбутнє, команда з оптимізмом дивиться на вдосконалення свого методу для впливу на ще більш складні процеси захворювання, зокрема на ті, що пов'язані з білково-білковими взаємодіями, що часто має відношення до таких серйозних захворювань, як рак і нейродегенеративні захворювання. Їхня мета — створити універсальну платформу для розробки нових пероральних ліків, які могли б зробити революцію в лікуванні різних хвороб. Це дослідження є кроком до більш простих і доступних методів лікування для пацієнтів, змінюючи існуючі способи застосування та отримання ліків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили мікроскопічну молекулу-лікаря, здатну замінити таблетки та уколи. Вдавшись до генія еволюції та останніх технологій, вчені змогли створити молекулу, яка, якщо все піде за планом, зможе назавжди змінити світ фармацевтики та медицини.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли перетворити паперові відходи на ліки. Вчені перетворили паперові відходи на сировину для виробництва поширених болезаспокійливих засобів і не зупинилися на цьому, в гонитві за більш екологічним майбутнім.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.