Поедала все, не просыпаясь: разрушительное нарушение сна превратило жизнь женщины в ад

Расстройства пищевого поведения, как и нарушения сна, являются серьезными проблемами, порой разрушающими жизни. Но когда они объединяются в одно нарушение, жизнь человека превращается в непрекращающийся ночной кошмар.

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Расстройствами сна страдают миллионы людей, и их серьезность колеблется от легкого дискомфорта до серьезных последствий для здоровья. Однако среди всех его проявлений выделяется самый разрушительный и опасный вариант. Именно он превратил жизнь одной женщины в сущий ад. В средней школе Джилл начала страдать расстройством пищевого поведения, одновременно связанным со сном — это необычное состояние заставляло ее совершенно бессознательно поглощать пищу в ночное время. Несмотря на частые ночные приступы переедания, она не осознавала своих действий до самого утра, пишет CNN.

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Джилл, которой сейчас 62 года и которая живет недалеко от Миннеаполиса, вспоминает, как, проснувшись, обнаружила ужаснувшие ее свидетельства своего ночного переедания в виде пустых оберток и контейнеров, разбросанных вокруг ее кровати. "Многие люди думают, что это состояние, когда ты встаешь, перекусываешь, а потом снова ложишься спать. Но это не так. Это совсем другое, неосознанное и разрушительное поведение", — говорит женщина, страдающая серьезным расстройством.

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Связанное со сном расстройство пищевого поведения (SRED), или сонное поедание, классифицируется как парасомния — группа расстройств сна, включающая аномальное поведение во время сна, такое как лунатизм и разговоры во сне. Доктор Карлос Шенк, специалист по парасомниям из Медицинского центра округа Хеннепин, отмечает, что переедание во сне особенно разрушительно и сильно влияет на жизнь людей, вызывая стремительное увеличение веса и общее ухудшение качества жизни из-за потребления нездоровой пищи и постоянно нарушенного сна.

Ночные приключения Джилл включали в себя потребление большого количества нездоровой пищи несколько раз за ночь, что приводило женщину к чувству недомогания и усталости уже на следующий день. Несмотря на ее попытки найти помощь, многие врачи не понимали ее состояния. Только когда она открыла для себя лечебный центр доктора Шенка в Миннеаполисе, ей наконец поставили правильный диагноз и начали эффективное лечение.

Доктор Шенк объясняет, что SRED часто является следствием других нарушений сна, таких как лунатизм, апноэ во сне и синдром беспокойных ног, из-за чего его не так просто диагностировать, как отдельное заболевание, а не симптом. У самой Джилл в итоге был также диагностирован синдром беспокойных ног, что еще больше осложнило ее сон.

Исследование этого феномена, опубликованное в журнале Journal of Clinical Sleep Medicine показало, что переедание во сне может предшествовать другим расстройствам, одним из которых и является синдром беспокойных ног, что говорит о возможной прогностической связи между ними. От этого расстройства страдают преимущественно женщины, возможно, на это влияет давление общества, связанное с диетами и образом тела, складывающимся благодаря социальным сетям.

Расстройство пищевого поведения, связанное со сном — это часто неправильно понимаемое состояние, которое может оказывать значительное влияние на жизнь человека. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychiatry, SRED страдают примерно 1-5% населения в целом, при этом оно более распространено среди людей с другими расстройствами сна, такими как бессонница.

Люди с SRED часто употребляют высококалорийную, богатую углеводами пищу во время приступов, что может привести к значительному увеличению веса. В среднем пациенты могут набирать до 4,5-9 кг в год, если их не лечить.

Расстройство также связано с повышенным риском развития диабета 2 типа и гипертонии из-за большого потребления вредной пищи и нарушенного режима сна. SRED часто сочетается с другими парасомниями, такими как лунатизм, и затрагивает около 20-30% людей, у которых диагностированы оба состояния. Около 80% людей с SRED также страдают от первичного расстройства сна, такого как бессонница или обструктивное апноэ сна, что подчеркивает взаимосвязанную природу этих заболеваний. Полисомнография, также известная как исследование ночного сна, имеет важное значение для точной диагностики SRED, позволяя специалистам внимательно наблюдать за паттернами сна и ночным поведением в контролируемой среде.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) показала себя как нефармакологический метод лечения SRED, помогая пациентам решить психологические аспекты расстройства и выработать более здоровые привычки, касающиеся их сна.

Во время приступов люди с SRED иногда едят не только обычную пищу. Это может быть кофейная гуща, сырое мясо или даже несъедобные предметы, такие как окурки и отбеливатель, что может привести к серьезному риску для жизни Фото: Getty Images

Экономическое бремя расстройств сна, включая SRED, также очень велико. По оценкам Национального центра биотехнологической информации, расстройства сна ежегодно обходятся экономике одних лишь США примерно в 411 миллиардов долларов из-за снижения производительности у страдающих ими людей и увеличения расходов на их здравоохранение.

Сам термин "расстройство пищевого поведения, связанное со сном" впервые появился в конце XX века, и потребовалось несколько десятилетий исследований, чтобы медицинское сообщество признало его отдельной парасомнией. До этого многие случаи диагностировались неверно или приписывались другим расстройствам пищевого поведения.

Лечение SRED может быть сложным, а показатели успеха ниже, чем при других парасомниях. Однако с помощью правильно подобранных лекарств и корректировки образа жизни Джилл удалось значительно улучшить контроль над своими непростыми симптомами, хотя она признает, что иногда неудачи все же случаются. Тем, кто борется с подобными проблемами, Джилл посоветовала настойчиво и незамедлительно обращаться за медицинской помощью и проходить различные обследования, чтобы выявить основные причины подобных необычных проявлений.

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