Поїдала все, не прокидаючись: руйнівне порушення сну перетворило життя жінки на пекло

Розлади харчової поведінки, як і порушення сну, є серйозними проблемами, що часом руйнують життя. Але коли вони об'єднуються в одне порушення, життя людини перетворюється на безперервний нічний кошмар.

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На розлади сну страждають мільйони людей, і їхня серйозність коливається від легкого дискомфорту до серйозних наслідків для здоров'я. Однак серед усіх його проявів виділяється найбільш руйнівний і небезпечний варіант. Саме він перетворив життя однієї жінки на справжнє пекло. У середній школі Джилл почала страждати на розлад харчової поведінки, одночасно пов'язаний зі сном, — цей незвичний стан змушував її абсолютно несвідомо поглинати їжу в нічний час. Незважаючи на часті нічні напади переїдання, вона не усвідомлювала своїх дій до самого ранку, пише CNN.

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Джилл, якій зараз 62 роки і яка живе недалеко від Міннеаполіса, згадує, як, прокинувшись, виявила жахливі для неї свідчення свого нічного переїдання у вигляді порожніх обгорток і контейнерів, розкиданих навколо її ліжка. "Багато людей думають, що це стан, коли ти встаєш, перекушуєш, а потім знову лягаєш спати. Але це не так. Це зовсім інша, неусвідомлена і руйнівна поведінка", — каже жінка, яка страждає на серйозний розлад.

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Пов'язаний зі сном розлад харчової поведінки (SRED), або сонне поїдання, класифікується як парасомнія — група розладів сну, що включає аномальну поведінку під час сну, таку як лунатизм і розмови уві сні. Доктор Карлос Шенк, фахівець із парасомнії з Медичного центру округу Хеннепін, зазначає, що переїдання уві сні є особливо руйнівним і сильно впливає на життя людей, спричиняючи стрімке збільшення ваги та загальне погіршення якості життя через споживання нездорової їжі та постійно порушений сон.

Нічні пригоди Джилл включали в себе споживання великої кількості нездорової їжі кілька разів за ніч, що призводило жінку до відчуття нездужання і втоми вже наступного дня. Незважаючи на її спроби знайти допомогу, багато лікарів не розуміли її стану. Лише коли вона відкрила для себе лікувальний центр доктора Шенка в Міннеаполісі, їй нарешті поставили правильний діагноз і почали ефективне лікування.

Доктор Шенк пояснює, що SRED часто є наслідком інших порушень сну, як-от лунатизм, апное уві сні та синдром неспокійних ніг, через що його не так просто діагностувати, як окреме захворювання, а не симптом. У самої Джилл у підсумку був також діагностований синдром неспокійних ніг, що ще більше ускладнило її сон.

Дослідження цього феномена, опубліковане в журналі Journal of Clinical Sleep Medicine, показало, що переїдання уві сні може передувати іншим розладам, одним з яких і є синдром неспокійних ніг, що говорить про можливий прогностичний зв'язок між ними. Від цього розладу страждають переважно жінки, можливо, на це впливає тиск суспільства, пов'язаний із дієтами та образом тіла, що складається завдяки соціальним мережам.

Розлад харчової поведінки, пов'язаний зі сном, — це стан, який часто неправильно розуміють і який може чинити значний вплив на життя людини. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Frontiers in Psychiatry, на SRED страждають приблизно 1-5% населення загалом, водночас він більш поширений серед людей з іншими розладами сну, такими як безсоння.

Люди з SRED часто вживають висококалорійну, багату на вуглеводи їжу під час нападів, що може призвести до значного збільшення ваги. У середньому пацієнти можуть набирати до 4,5-9 кг на рік, якщо їх не лікувати.

Розлад також пов'язаний із підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу і гіпертонії через велике споживання шкідливої їжі та порушений режим сну. SRED часто поєднується з іншими парасомніями, такими як лунатизм, і зачіпає близько 20-30% людей, у яких діагностовано обидва стани. Близько 80% людей з SRED також страждають від первинного розладу сну, такого як безсоння або обструктивне апное сну, що підкреслює взаємопов'язану природу цих захворювань. Полісомнографія, також відома як дослідження нічного сну, має важливе значення для точної діагностики SRED, даючи змогу фахівцям уважно спостерігати за патернами сну і нічною поведінкою в контрольованому середовищі.

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) зарекомендувала себе як нефармакологічний метод лікування SRED, допомагаючи пацієнтам вирішити психологічні аспекти розладу і виробити більш здорові звички, що стосуються їхнього сну.

Під час нападів люди з SRED іноді їдять не тільки звичайну їжу. Це може бути кавова гуща, сире м'ясо або навіть неїстівні предмети, такі як недопалки та відбілювач, що може призвести до серйозного ризику для життя Фото: Getty Images

Економічний тягар розладів сну, включно з SRED, також дуже великий. За оцінками Національного центру біотехнологічної інформації, розлади сну щорічно коштують економіці одних лише США приблизно 411 мільярдів доларів через зниження продуктивності в людей, які страждають на них, і збільшення витрат на їхню охорону здоров'я.

Сам термін "розлад харчової поведінки, пов'язаний зі сном" вперше з'явився наприкінці XX століття, і знадобилося кілька десятиліть досліджень, щоб медична спільнота визнала його окремою парасомнією. До цього багато випадків діагностували невірно або приписували іншим розладам харчової поведінки.

Лікування SRED може бути складним, а показники успіху нижчі, ніж за інших парасомній. Однак за допомогою правильно підібраних ліків і коригування способу життя Джилл вдалося значно поліпшити контроль над своїми непростими симптомами, хоча вона визнає, що іноді невдачі все ж таки трапляються. Тим, хто бореться з подібними проблемами, Джилл порадила наполегливо й негайно звертатися по медичну допомогу та проходити різноманітні обстеження, щоб виявити основні причини подібних незвичних проявів.

Раніше Фокус писав про небезпеки нерегулярного сну. Згідно з недавнім опублікованим дослідженням, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, який являє собою утворення бляшок на стінках артерій.

Також Фокус писав про те, чим небезпечний денний сон. Нове дослідження вважає, що подрімати протягом дня може бути не тільки не корисно, а й вкрай небезпечно для нашого здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.