Ментальные проблемы: ученые выявили последствия запрета абортов

Ученые обнаружили негативную связь между запретом абортов и ментальным здоровьем. Последствия прогремевшего на весь мир решения по делу "Доббс против Джексона о женском здоровье" показывают ухудшение ментального здоровья.

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Согласно исследованию, жители штатов с более строгими законами об абортах после решения по делу "Доббс против Джексона о женском здоровье" отмечают более высокий уровень психических расстройств, особенно представители низких социально-экономических слоев, пишет Medical Press.

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В исследовании проанализированы данные 21 волны Национального пульсового обследования домохозяйств за два года, в каждой из которых приняли участие более 60 000 респондентов. В ходе исследования отслеживались такие показатели психического здоровья, как тревога, беспокойство, незаинтересованность и депрессия в ответ на введение новых ограничений срока беременности и запретов на аборты в зависимости от штата.

Результаты исследования показали, что относительное увеличение числа заявленных проблем с психическим здоровьем составило 3 % по сравнению с исходным уровнем до принятия закона Доббса, который составлял от 18 до 26 %. Этот рост является значительным и подчеркивает ущерб психическому здоровью, связанный с усилением ограничений.

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Решение об отмене полувекового правового прецедента оказало значительное влияние на репродуктивное здоровье женщин, повлияв на правовые основы, которые влияют на принятие решений о рождении детей. Такие решения могут вызывать стресс из-за сложных эмоциональных, социальных и юридических факторов. Исследование показало, что такие резкие изменения в доступе к абортам могут привести к значительным последствиям для психического здоровья, причем последствия могут быть одинаковыми для разных демографических групп, но особенно тяжелыми для людей с низким уровнем доходов и образования. Более богатые и образованные люди были в значительной степени защищены от этих негативных последствий.

Данное исследование показывает, что по мере того, как все больше штатов рассматривают возможность введения подобных ограничений, а на горизонте маячат потенциальные ограничения, крайне важно понимать более широкие последствия для психического здоровья. Кроме того, исследование подчеркивает важность рассмотрения здоровья женщин в различных подгруппах населения, особенно в отношении пола, определенного при рождении, и социально-экономического статуса.

Ученые предполагают, что заметная роль социально-экономического класса в возникновении психического дистресса может быть связана с пониманием будущего финансового бремени вынашивания нежелательной беременности до срока. Этот финансовый стресс, вероятно, сильнее сказывается на психическом здоровье тех, кто не в состоянии нести эти расходы. В 2014 году Институт Гутмахера сообщил, что 75 % пациенток, делающих аборты, относятся к категории малообеспеченных, что также может объяснить, почему более бедные женщины страдают в непропорционально большой степени.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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А также Фокус показывал, как на самом деле выглядит эмбрион на 9 неделе. Исследователи считают, что информация о том, как формируется и развивается эмбрион весьма искажена и люди часто не понимают, как это происходит на самом деле.