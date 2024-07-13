Ментальні проблеми: вчені виявили наслідки заборони абортів

Учені виявили негативний зв'язок між забороною абортів і ментальним здоров'ям. Наслідки рішення у справі "Доббс проти Джексона про жіноче здоров'я", що прогриміло на весь світ, показують погіршення ментального здоров'я.

Related video

Згідно з дослідженням, жителі штатів із суворішими законами про аборти після рішення у справі "Доббс проти Джексона про жіноче здоров'я" відзначають вищий рівень психічних розладів, особливо представники низьких соціально-економічних верств, пише Medical Press.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У дослідженні проаналізовано дані 21 хвилі Національного пульсового обстеження домогосподарств за два роки, у кожній з яких взяли участь понад 60 000 респондентів. Під час дослідження відстежували такі показники психічного здоров'я, як тривога, занепокоєння, незацікавленість і депресія у відповідь на введення нових обмежень терміну вагітності та заборон на аборти залежно від штату.

Результати дослідження показали, що відносне збільшення кількості заявлених проблем із психічним здоров'ям становило 3 % порівняно з вихідним рівнем до ухвалення закону Доббса, який становив від 18 до 26 %. Це зростання є значним і підкреслює шкоду психічному здоров'ю, пов'язану з посиленням обмежень.

Важливо

Аборт рятує від депресії. Учені з'ясували найкращий результат незапланованої вагітності

Рішення про скасування півстолітнього правового прецеденту справило значний вплив на репродуктивне здоров'я жінок, вплинувши на правові засади, що впливають на ухвалення рішень про народження дітей. Такі рішення можуть викликати стрес через складні емоційні, соціальні та юридичні чинники. Дослідження показало, що такі різкі зміни в доступі до абортів можуть призвести до значних наслідків для психічного здоров'я, причому наслідки можуть бути однаковими для різних демографічних груп, але особливо тяжкими для людей з низьким рівнем доходів та освіти. Багатші та освіченіші люди були значною мірою захищені від цих негативних наслідків.

Це дослідження показує, що в міру того, як дедалі більше штатів розглядають можливість введення подібних обмежень, а на горизонті маячать потенційні обмеження, вкрай важливо розуміти ширші наслідки для психічного здоров'я. Крім того, дослідження підкреслює важливість розгляду здоров'я жінок у різних підгрупах населення, особливо щодо статі, визначеної при народженні, і соціально-економічного статусу.

Вчені припускають, що помітна роль соціально-економічного класу у виникненні психічного дистресу може бути пов'язана з розумінням майбутнього фінансового тягаря виношування небажаної вагітності до терміну. Цей фінансовий стрес, ймовірно, сильніше позначається на психічному здоров'ї тих, хто не в змозі нести ці витрати. У 2014 році Інститут Гутмахера повідомив, що 75 % пацієнток, які роблять аборти, належать до категорії малозабезпечених, що також може пояснити, чому бідніші жінки страждають непропорційно більшою мірою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Раніше Фокус писав про історію абортів. Є багато свідчень того, що аборт був невід'ємною частиною суспільного життя протягом тисячоліть. Історію абортів часто подають як цілком законну, проте аборти продовжували робити незалежно, а можливо, навіть всупереч правовому регулюванню.

А також Фокус показував, як насправді виглядає ембріон на 9 тижні. Дослідники вважають, що інформація про те, як формується і розвивається ембріон, вельми спотворена і люди часто не розуміють, як це відбувається насправді.