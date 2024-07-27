Лечение не для всех: ученые выявили опасный побочный эффект антидепрессантов для алкоголиков

Проблема алкоголизма широко распространена в мире и выйти из порочного круга является сложной задачей для миллионов людей, которые попутно страдают от депрессии. Однако ученые выяснили, что леча ее мы незаметно можем подрывать все усилия по отказу от алкоголя.

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Недавнее исследование выяснило, что антидепрессанты могут помочь снизить риск рецидива у людей с алкогольным расстройством, но только в том случае, если лекарства эффективно облегчают симптомы депрессии. Если антидепрессанты не улучшают симптомы депрессии, риск рецидива проблемного пьянства может возрасти. Авторы призывают врачей внимательно следить за симптомами депрессии при назначении этих препаратов лицам с алкогольной зависимостью, пишет Medical Xpress.

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Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, и большое депрессивное расстройство часто сочетаются, что делает их лечение сложным. Исследования показали, что употребление алкоголя может вызывать структурные и функциональные изменения в головном мозге, приводящие к симптомам депрессии. Как правило, симптомы депрессии проходят при длительном воздержании от алкоголя, часто без необходимости приема антидепрессантов. Однако около половины людей с алкогольной зависимостью и симптомами депрессии получают антидепрессанты, которые не всегда являются необходимыми или эффективными.

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Целью недавнего исследования было выяснить взаимосвязь между приемом антидепрессантов, симптомами депрессии и употреблением алкоголя у людей, проходящих лечение от алкогольной зависимости. В исследовании, проведенном в качестве вторичного анализа данных многоцентрового двойного слепого рандомизированного контролируемого исследования, приняли участие 150 человек в возрасте от 18 до 60 лет, у которых были и алкоголизм, и депрессия. Эти участники проходили лечение в трех стационарных программах, ориентированных на воздержание, в Швейцарии в период с 2015 по 2019 год.

Исследователи проанализировали данные о лечении антидепрессантами, изменениях в симптомах депрессии и проценте дней, в течение которых участники воздерживались от алкоголя в течение трех месяцев после выписки. Они обнаружили, что антидепрессанты оказывают отрицательное прямое влияние на воздержание от алкоголя, но положительное косвенное влияние, опосредованное уменьшением симптомов депрессии. Это означает, что антидепрессанты были полезны только тогда, когда они успешно облегчали симптомы депрессии, что приводило к увеличению количества дней воздержания. И наоборот, когда симптомы депрессии не улучшались, антидепрессанты коррелировали с меньшим количеством дней воздержания.

Исследование, опубликованное в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research, подчеркивает косвенную роль антидепрессантов в оказании помощи лицам с АУД в сохранении воздержания, в первую очередь за счет улучшения симптомов депрессии. Однако авторы предупреждают, что эти результаты не устанавливают причинно-следственных связей, а влияние индивидуальной и групповой психотерапии в ходе лечебных программ не было учтено в модели.

Данное исследование служит напоминанием необходимости индивидуальных подходов к лечению сопутствующих расстройств и депрессии. Клиницисты должны учитывать эффективность антидепрессантов в отношении симптомов депрессии, прежде чем назначать их, чтобы оптимизировать шансы на устойчивое воздержание у пациентов с АУД. Этот подход согласуется с более широким призывом к персонализированному принятию клинических решений в области психического здоровья.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.