Лікування не для всіх: учені виявили небезпечний побічний ефект антидепресантів для алкоголіків

Проблема алкоголізму широко поширена у світі і вийти з порочного кола є складним завданням для мільйонів людей, які попутно страждають від депресії. Однак вчені з'ясували, що лікуючи її ми непомітно можемо підривати всі зусилля щодо відмови від алкоголю.

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Нещодавнє дослідження з'ясувало, що антидепресанти можуть допомогти знизити ризик рецидиву у людей з алкогольним розладом, але тільки в тому разі, якщо ліки ефективно полегшують симптоми депресії. Якщо антидепресанти не покращують симптоми депресії, ризик рецидиву проблемного пияцтва може зрости. Автори закликають лікарів уважно стежити за симптомами депресії при призначенні цих препаратів особам з алкогольною залежністю, пише Medical Xpress.

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Розлад, пов'язаний із вживанням алкоголю, і великий депресивний розлад часто поєднуються, що робить їх лікування складним. Дослідження показали, що вживання алкоголю може спричиняти структурні та функціональні зміни в головному мозку, які призводять до симптомів депресії. Як правило, симптоми депресії минають при тривалому утриманні від алкоголю, часто без необхідності прийому антидепресантів. Однак близько половини людей з алкогольною залежністю та симптомами депресії отримують антидепресанти, які не завжди є необхідними або ефективними.

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Метою нещодавнього дослідження було з'ясувати взаємозв'язок між прийомом антидепресантів, симптомами депресії та вживанням алкоголю у людей, які проходять лікування від алкогольної залежності. У дослідженні, проведеному як вторинний аналіз даних багатоцентрового подвійного сліпого рандомізованого контрольованого дослідження, взяли участь 150 осіб віком від 18 до 60 років, у яких були і алкоголізм, і депресія. Ці учасники проходили лікування в трьох стаціонарних програмах, орієнтованих на стриманість, у Швейцарії в період з 2015 по 2019 рік.

Дослідники проаналізували дані про лікування антидепресантами, зміни в симптомах депресії та відсоток днів, протягом яких учасники утримувалися від алкоголю протягом трьох місяців після виписки. Вони виявили, що антидепресанти мають негативний прямий вплив на утримання від алкоголю, але позитивний непрямий вплив, опосередкований зменшенням симптомів депресії. Це означає, що антидепресанти були корисні тільки тоді, коли вони успішно полегшували симптоми депресії, що призводило до збільшення кількості днів утримання. І навпаки, коли симптоми депресії не покращувалися, антидепресанти корелювали з меншою кількістю днів утримання.

Дослідження, опубліковане в журналі Alcohol: Clinical and Experimental Research, підкреслює непряму роль антидепресантів у наданні допомоги особам з АЗД у збереженні стриманості, передусім за рахунок поліпшення симптомів депресії. Однак автори попереджають, що ці результати не встановлюють причинно-наслідкових зв'язків, а вплив індивідуальної та групової психотерапії під час лікувальних програм не було враховано в моделі.

Це дослідження слугує нагадуванням необхідності індивідуальних підходів до лікування супутніх розладів і депресії. Клініцисти повинні враховувати ефективність антидепресантів щодо симптомів депресії, перш ніж призначати їх, щоб оптимізувати шанси на стійку стриманість у пацієнтів з АПС. Цей підхід узгоджується з більш широким закликом до персоналізованого ухвалення клінічних рішень у сфері психічного здоров'я.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.