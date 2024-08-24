Познать свое тело и вылечить болезни: ученые рассказали о преимуществах практики осознанности

В последние годы практика осознанности набирает все большую популярность среди людей, предоставляя им простой и эффективный способ укрепить свое здоровье и моральное состояние. Однако недавно, ученые выяснили, что подобные сеансы могут также помогать людям бороться с психическими болезнями.

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Недавнее исследование, в котором приняли участие 1247 взрослых из 91 страны, показало значительную пользу для психического здоровья от ежедневных кратковременных сеансов практики осознанности, проводимых на дому. Таким образом, доступный и простой способ поднятия морального духа и излечения разума может спасти миллионы жизней, застрявших в бесконечной апатии, пишет ScienceDaily.

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Практика осознанности — это умственное упражнение, которое предполагает концентрацию внимания на настоящем моменте, спокойное осознание и принятие своих мыслей, чувств и телесных ощущений без какого-либо осуждения. Исследование, проведенное группой психологов под руководством Машей Ремскар из Университета Бата и опубликованное в журнале British Journal of Health Psychology, было направлено на оценку влияния месячной практики осознанности по сравнению с контрольной группой, которая слушала отрывки из аудиокниги "Алиса в стране чудес".

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Участники, большинство из которых были новичками в практиковании осознанности, участвовали в ежедневных занятиях, включавших различные техники, такие как упражнения на расслабление, ощущение собственного тела, сосредоточение внимания на дыхании и самоанализ. В начале и в конце исследования участники заполнили анкеты, измеряющие такие показатели психического здоровья, как депрессия, тревожность и общее самочувствие.

Результаты показали, что по сравнению с контрольной группой, у тех, кто занимался mindfulness, депрессия уменьшилась на 19,2%, а тревожность — на 12,6%. Кроме того, у участников группы осознанности на 6,9% улучшилось самочувствие, а также улучшилось отношение к собственному здоровью и поведение. Положительные результаты, наблюдавшиеся в конце 30-дневного периода, в значительной степени сохранились и при последующем наблюдении через месяц. Участники не только сохранили улучшение психического здоровья, но и отметили улучшение качества сна и более позитивный взгляд на свое здоровье в целом.

В отзывах участников отмечались такие личные преимущества, как повышение самосознания, улучшение эмоционального контроля и ясность мышления. Результаты исследования свидетельствуют о том, что преимущества ментальности для психического здоровья выходят за рамки традиционных областей, таких как депрессия и тревожность, и потенциально могут повлиять на выбор образа жизни, например, на более равномерный и качественный сон, и физические упражнения.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.