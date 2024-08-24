Пізнати своє тіло і вилікувати хвороби: вчені розповіли про переваги практики усвідомленості

Останніми роками практика усвідомленості набирає дедалі більшої популярності серед людей, надаючи їм простий і ефективний спосіб зміцнити своє здоров'я і моральний стан. Однак нещодавно, вчені з'ясували, що подібні сеанси можуть також допомагати людям боротися з психічними хворобами.

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Нещодавнє дослідження, в якому взяли участь 1247 дорослих із 91 країни, показало значну користь для психічного здоров'я від щоденних короткочасних сеансів практики усвідомленості, проведених удома. Таким чином, доступний і простий спосіб підняття морального духу і лікування розуму може врятувати мільйони життів, що застрягли в нескінченній апатії, пише ScienceDaily.

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Практика усвідомленості — це розумова вправа, яка передбачає концентрацію уваги на теперішньому моменті, спокійне усвідомлення і прийняття своїх думок, почуттів і тілесних відчуттів без будь-якого осуду. Дослідження, проведене групою психологів під керівництвом Машею Ремскар з Університету Бата й опубліковане в журналі British Journal of Health Psychology, було спрямоване на оцінку впливу місячної практики усвідомленості порівняно з контрольною групою, яка слухала уривки з аудіокниги "Аліса в країні чудес".

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Учасники, більшість з яких були новачками в практикуванні усвідомленості, брали участь у щоденних заняттях, що включали різноманітні техніки, як-от вправи на розслаблення, відчуття власного тіла, зосередження уваги на диханні та самоаналіз. На початку і наприкінці дослідження учасники заповнили анкети, що вимірюють такі показники психічного здоров'я, як депресія, тривожність і загальне самопочуття.

Результати показали, що порівняно з контрольною групою, у тих, хто займався mindfulness, депресія зменшилася на 19,2%, а тривожність — на 12,6%. Крім того, в учасників групи усвідомленості на 6,9% покращилося самопочуття, а також покращилося ставлення до власного здоров'я та поведінка. Позитивні результати, що спостерігалися наприкінці 30-денного періоду, значною мірою збереглися і під час подальшого спостереження через місяць. Учасники не тільки зберегли поліпшення психічного здоров'я, а й відзначили поліпшення якості сну і позитивний погляд на своє здоров'я загалом.

У відгуках учасників відзначалися такі особисті переваги, як підвищення самосвідомості, поліпшення емоційного контролю і ясність мислення. Результати дослідження свідчать про те, що переваги ментальності для психічного здоров'я виходять за рамки традиційних сфер, таких як депресія і тривожність, і потенційно можуть вплинути на вибір способу життя, наприклад, на рівномірніший і якісніший сон, і фізичні вправи.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.