Заболевают все более молодые: ученые отчитались о росте числа случаев смертельно опасной болезни

Онкологическая ситуация в мире продолжает ухудшаться согласно отчетам ученых, прогнозирующих ее пик на 2050 год. Однако последний отчет ученых выявил, что один из видов рака уже переключился на людей младше 50 лет, угрожая миллионам.

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Заболеваемость раком молочной железы среди населения неуклонно растет: согласно недавнему отчету Американского онкологического общества, с 2012 по 2021 год она увеличивалась на 1% в год. Этот рост особенно заметен среди женщин моложе 50 лет, что свидетельствует о сдвиге в демографической структуре, которая ранее была менее подвержена этому заболеванию. Теперь, согласно докладу, многие молодые женщины оказались в зоне риска развития смертельно опасной болезни, пишет The New York Times.

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Опубликованный отчет, один из самых полных на сегодняшний день, показал, что к 50 годам у одной из 50 женщин развивается инвазивный рак молочной железы. Среди более молодых женщин, особенно тех, кому за 20, этот показатель увеличивается на 2,2% в год. Однако, несмотря на столь стремительный рост, общий риск в этой возрастной группе остается низким — 6,5 на 100 000 женщин. У женщин азиатско-американского/тихоокеанского происхождения показатели заболеваемости раком груди исторически были ниже, однако сейчас заболеваемость среди них растет на 2,7% в год среди женщин моложе 50 лет и на 2,5% среди женщин старшего возраста.

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Рак молочной железы остается главным образом болезнью связанной со старением, и большинство случаев приходится на пожилых женщин, однако рост заболеваемости среди молодых людей вызывает беспокойство, поскольку рак на ранних стадиях часто бывает агрессивным и с меньшей вероятностью может быть обнаружен в ходе плановых обследований, которые традиционно проводятся в основном именно среди пожилых.

В ответ на подобную статистику Целевая группа по профилактическим услугам США недавно снизила рекомендуемый возраст для начала маммографии с 50 до 40 лет, а Американское онкологическое общество советует начинать скрининг с уже с 40-45 лет. Несмотря на рост заболеваемости раком молочной железы, уровень смертности значительно снизился благодаря достижениям в области диагностики и лечения. Смертность от этого заболевания снизилась на 10% за последнее десятилетие и на 44% за последние 30 лет. Однако эти улучшения наблюдаются не во всех демографических группах. Ребекка Л. Сигел, эпидемиолог из Американского онкологического общества, подчеркнула необходимость улучшения доступа к высококачественному лечению для всех женщин.

По оценкам авторов доклада, в этом году только у американских женщин будет диагностировано 310 720 новых случаев инвазивного рака молочной железы, в том числе 13 180 у женщин моложе 40 лет и 37 650 у женщин старше 40 лет. Кроме того, ожидается 56 500 случаев неинвазивной протоковой карциномы in situ. Хотя диагноз ставится все большему числу женщин, выживаемость улучшается, однако неравенство в результатах свидетельствует о необходимости улучшения доступа к медицинской помощи и более ранней диагностики для всех классов.

Несколько факторов способствуют росту числа случаев рака молочной железы. По словам доктора Ахмедина Джемаля из Американского онкологического общества, основное влияние оказывают изменения в репродуктивной жизни женщин. Все больше женщин откладывают деторождение или решают не заводить детей, и все меньше кормят грудью, что, как считается, защищает от рака груди. Ранние менструации и поздняя менопауза являются дополнительными факторами риска, увеличивая пожизненное воздействие эстрогена на организм женщины, который может способствовать росту клеток в ткани молочной железы. Растущий уровень ожирения, особенно среди женщин в постменопаузе, также повышает этот риск.

Ведение здорового образа жизни, включая регулярные физические упражнения и отказ от алкоголя, может помочь снизить риск развития рака груди, в то время как факторы окружающей среды, такие как воздействие химических веществ, имитирующих гормоны, являются подозрительными для ученых, но еще не достаточно изученными, возможными источниками проблем.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.