Хворіють дедалі молодші: вчені відзвітували про зростання кількості випадків смертельно небезпечної хвороби

Онкологічна ситуація у світі продовжує погіршуватися згідно зі звітами вчених, які прогнозують її пік на 2050 рік. Однак останній звіт учених виявив, що один із видів раку вже переключився на людей молодше 50 років, загрожуючи мільйонам.

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Захворюваність на рак молочної залози серед населення неухильно зростає: згідно з нещодавнім звітом Американського онкологічного товариства, з 2012 по 2021 рік вона збільшувалася на 1% на рік. Це зростання особливо помітне серед жінок молодше 50 років, що свідчить про зрушення в демографічній структурі, яка раніше була менш схильна до цього захворювання. Тепер, згідно з доповіддю, багато молодих жінок опинилися в зоні ризику розвитку смертельно небезпечної хвороби, пише The New York Times.

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Опублікований звіт, один із найповніших на сьогоднішній день, показав, що до 50 років в однієї з 50 жінок розвивається інвазивний рак молочної залози. Серед молодших жінок, особливо тих, кому за 20, цей показник збільшується на 2,2% на рік. Однак, незважаючи на таке стрімке зростання, загальний ризик у цій віковій групі залишається низьким — 6,5 на 100 000 жінок. У жінок азіатсько-американського/тихоокеанського походження показники захворюваності на рак грудей історично були нижчими, проте зараз захворюваність серед них зростає на 2,7% на рік серед жінок молодше 50 років і на 2,5% серед жінок старшого віку.

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Рак молочної залози залишається головним чином хворобою, пов'язаною зі старінням, і більшість випадків припадає на жінок похилого віку, однак зростання захворюваності серед молодих людей викликає занепокоєння, оскільки рак на ранніх стадіях часто буває агресивним і з меншою вірогідністю може бути виявлений під час планових обстежень, які традиційно проводять здебільшого саме серед людей похилого віку.

У відповідь на таку статистику Цільова група з профілактичних послуг США нещодавно знизила рекомендований вік для початку мамографії з 50 до 40 років, а Американське онкологічне товариство радить починати скринінг уже з 40-45 років. Незважаючи на зростання захворюваності на рак молочної залози, рівень смертності значно знизився завдяки досягненням у галузі діагностики та лікування. Смертність від цього захворювання знизилася на 10% за останнє десятиліття і на 44% за останні 30 років. Однак ці поліпшення спостерігаються не у всіх демографічних групах. Ребекка Л. Сігел, епідеміолог з Американського онкологічного товариства, наголосила на необхідності поліпшення доступу до високоякісного лікування для всіх жінок.

За оцінками авторів доповіді, цього року тільки в американських жінок буде діагностовано 310 720 нових випадків інвазивного раку молочної залози, зокрема 13 180 у жінок, молодших за 40 років, і 37 650 у жінок, старших за 40 років. Крім того, очікується 56 500 випадків неінвазивної протокової карциноми in situ. Хоча діагноз ставлять дедалі більшій кількості жінок, виживаність покращується, проте нерівність у результатах свідчить про необхідність поліпшення доступу до медичної допомоги та більш ранньої діагностики для всіх класів.

Кілька факторів сприяють зростанню кількості випадків раку молочної залози. За словами доктора Ахмедіна Джемаля з Американського онкологічного товариства, основний вплив мають зміни в репродуктивному житті жінок. Дедалі більше жінок відкладають дітонародження або вирішують не заводити дітей, і дедалі менше годують грудьми, що, як вважається, захищає від раку грудей. Ранні менструації та пізня менопауза є додатковими факторами ризику, збільшуючи довічний вплив естрогену на організм жінки, що може сприяти зростанню клітин у тканині молочної залози. Зростаючий рівень ожиріння, особливо серед жінок у постменопаузі, також підвищує цей ризик.

Ведення здорового способу життя, включно з регулярними фізичними вправами та відмовою від алкоголю, може допомогти знизити ризик розвитку раку грудей, у той час як фактори довкілля, як-от вплив хімічних речовин, що імітують гормони, є підозрілими для науковців, але ще не достатньо вивченими, можливими джерелами проблем.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.