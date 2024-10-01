Решение, сохранившее тысячи жизней: ученые рассказали о стратегии, спасающей многих самоубийц

Число отчаявшихся людей, нуждающихся в помощи и поддержке растет из года в год. Чтобы не дать им совершить фатальную ошибку, ученые разработали эффективную стратегию борьбы за их жизнь, которая снизила общую статистику смертей на 25%.

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Исследование, проведенное организацией Kaiser Permanente, показало снижение на 25% числа попыток самоубийства в течение 90 дней после включения поддержки при суицидальных наклонностях в обычные визиты к врачу первичной медицинской помощи. Такое, на первый взгляд, простое решение сыграло серьезную роль в изменении негативной статистики и может спасти не одну тысячу жизней, пишет Medical Xpress.

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Исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, знаменует собой значительный шаг в профилактике cуицидальных наклонностей, демонстрируя большую эффективность включения психиатрической помощи в систему первичной медицинской помощи. Данные исследования, которое длилось с января 2015 года по июль 2018 года, были собраны в клиниках штата Вашингтон. Ведущий исследователь Джули Ангерхофер Ричардс, ученый из Вашингтонского научно-исследовательского института здравоохранения Kaiser Permanente, подчеркнула своевременность полученных результатов. "Наши результаты крайне важны, поскольку многие люди обращаются за первичной медицинской помощью как перед смертью, так и перед попытками самоубийства", — заявила она.

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Ричардс пояснила, что системы здравоохранения во всем мире все чаще используют скрининг суицидального риска, а данное исследование обеспечивает эмпирическую поддержку этой практики в сочетании с общим планированием безопасности жизни пациентов. Внедрение модели интегрированного ухода началось в январе 2016 года. Эта модель включала систематическую оценку суицидального риска с помощью опросника здоровья пациента (PHQ-9), который отмечал людей с высоким риском для последующего планирования их поддержки.

После внедрения этой модели в клиниках на 14% увеличилось количество задокументированных планов по обеспечению поддержки в течение двух недель после посещения. Кроме того, общий показатель попыток самоубийства и смертей от них снизился на 25%. Эти результаты свидетельствуют об успехе программы, направленной на усиление поддержки психического здоровья во время регулярного взаимодействия с медицинскими учреждениями. Эта инициатива опиралась на сильную поддержку со стороны руководства, а также на активное участие групп первичной медицинской помощи, включая интегрированных социальных работников по охране психического здоровья.

Ричардс отметила, что успех испытания был достигнут благодаря совместным усилиям различных заинтересованных сторон в организации, подчеркнув, что такое сотрудничество было неотъемлемой частью эффективного внедрения модели. Этим усилиям способствовало использование методов содействия практике, инструментов принятия клинических решений в электронных медицинских картах и регулярный мониторинг эффективности помощи. Помимо этого исследования, все более широкое признание психического здоровья как важного компонента первичной медицинской помощи становится более распространенным. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие глобальные органы здравоохранения постоянно подчеркивают необходимость интеграции психического здоровья в рутинную медицинскую помощь для снижения стигмы и обеспечения раннего вмешательства.

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