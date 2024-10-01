Рішення, що зберегло тисячі життів: учені розповіли про стратегію, яка рятує багатьох самогубців

Кількість зневірених людей, які потребують допомоги та підтримки, зростає з року в рік. Щоб не дати їм зробити фатальну помилку, вчені розробили ефективну стратегію боротьби за їхнє життя, яка знизила загальну статистику смертей на 25%.

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Дослідження, проведене організацією Kaiser Permanente, засвідчило зниження на 25% кількості спроб самогубства протягом 90 днів після включення підтримки за суїцидальних нахилів у звичайні візити до лікаря первинної медичної допомоги. Таке, на перший погляд, просте рішення зіграло серйозну роль у зміні негативної статистики і може врятувати не одну тисячу життів, пише Medical Xpress.

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Дослідження, опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine, знаменує собою значний крок у профілактиці суїцидальних нахилів, демонструючи більшу ефективність включення психіатричної допомоги в систему первинної медичної допомоги. Дані дослідження, яке тривало із січня 2015 року по липень 2018 року, були зібрані в клініках штату Вашингтон. Провідна дослідниця Джулі Ангерхофер Річардс, науковиця із Вашингтонського науково-дослідного інституту охорони здоров'я Kaiser Permanente, підкреслила своєчасність отриманих результатів. "Наші результати вкрай важливі, оскільки багато людей звертаються по первинну медичну допомогу як перед смертю, так і перед спробами самогубства", — заявила вона.

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Річардс пояснила, що системи охорони здоров'я в усьому світі дедалі частіше використовують скринінг суїцидального ризику, а згадане дослідження забезпечує емпіричну підтримку цієї практики в поєднанні із загальним плануванням безпеки життя пацієнтів. Впровадження моделі інтегрованого догляду розпочалося в січні 2016 року. Ця модель включала систематичну оцінку суїцидального ризику за допомогою опитувальника здоров'я пацієнта (PHQ-9), який відмічав людей з високим ризиком для подальшого планування їхньої підтримки.

Після впровадження цієї моделі в клініках на 14% збільшилася кількість задокументованих планів із забезпечення підтримки протягом двох тижнів після відвідування. Крім того, загальний показник спроб самогубства і смертей від них знизився на 25%. Ці результати свідчать про успіх програми, спрямованої на посилення підтримки психічного здоров'я під час регулярної взаємодії з медичними закладами. Ця ініціатива спиралася на сильну підтримку з боку керівництва, а також на активну участь груп первинної медичної допомоги, включно з інтегрованими соціальними працівниками з охорони психічного здоров'я.

Річардс зазначила, що успіх випробування був досягнутий завдяки спільним зусиллям різних зацікавлених сторін в організації, підкресливши, що така співпраця була невід'ємною частиною ефективного впровадження моделі. Цим зусиллям сприяло використання методів сприяння практиці, інструментів ухвалення клінічних рішень в електронних медичних картах і регулярний моніторинг ефективності допомоги. Крім цього дослідження, дедалі ширше визнання психічного здоров'я як важливого компонента первинної медичної допомоги стає більш поширеним. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та інші глобальні органи охорони здоров'я постійно наголошують на необхідності інтеграції психічного здоров'я в рутинну медичну допомогу для зниження стигми та забезпечення раннього втручання.

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