Мать двоих детей с редким "заболеванием вампира" может умереть, если съест чеснок (фото)

Считается, что граф Дракула страдал от порфирии, и именно из-за этого расстройства возникла легенда о вампирах. За свои 32 года Феникс Найтингейл перенесла почти 500 приступов, которые, по ее словам, намного болезненнее родов.

В августе 2023 года у 32-летней Феникс Найтингейл диагностировали острую перемежающуюся порфирию. То есть женщина может умереть, если она съест слишком много серы, пишет Need To Know.

Порфирия — это группа редких метаболических, в большинстве случаев наследственных заболеваний, которые возникают из-за проблем с выработкой в ​​организме химических веществ, называемых порфиринами.

Симптомы включают чувствительность к солнечному свету, утомляемость, бледность кожи и отвращение к чесноку. Считается, что граф Влад Дракула страдал от этой болезни, и именно из-за этого расстройства возник миф о вампирах.

Во время приступа болезни Феникс Найтингейл может страдать от сильных болей, мигреней, запоров и рвоты в течение трех дней подряд, ее иммунная система дает сбой, она может перестать дышать, а ее организм впадает в шок. А употребление чеснока может быть смертельным, поскольку в нем содержится много серы.

Люди называют порфирию "болезнью вампиров". Неврологические побочные эффекты, которые могут выражаться в виде различной сыпи на коже, могут заставить окружающих думать, что страдающие этим заболеванием — чудовища.

Мама двоих детей рассказала, что страдала от симптомов с самого детства, но ей было трудно поставить диагноз, поскольку это заболевание встречается очень редко. Поначалу, когда она приходила к врачу или попадала в больницу, им приходится гуглить это состояние.

За свою жизнь она перенесла более 480 приступов и говорит, что они "более болезненны, чем роды".

"У меня был один приступ, когда я не поехала в больницу, и он продолжался 40 часов. Это была беспрерывная рвота, потеря сознания, крики и плач. Это была ужасная боль, с которой не справлялись рецептурные обезболивающие. Я мать двоих детей, и это хуже, чем роды", — призналась она.

Феникс говорит, что поход в ресторан расстраивает ее, поскольку она переживает о том, какие ингредиенты войдут в ее блюдо, поэтому предпочитает придерживаться безопасной пищи. Кроме чеснока, она не может есть красный виноград, кофе и сою, и ей совершенно противопоказан алкоголь. Она сознательно избегает многих продуктов, придерживаясь пищи, которая точно безопасна. К тому же, она не может принимать большинство лекарств.

Она поделилась своей историей, чтобы повысить осведомленность об этом заболевании, поскольку, чтобы поставить диагноз самой Финикс, потребовался 31 год.

