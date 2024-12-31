Спасут голову после 1 января: врачи назвали продукты, помогающие при похмелье

Встреча Нового года с большим количеством алкоголя не является чуждой многим людям, несмотря на последующее похмелье. Однако врачи назвали ряд продуктов, которые помогают с ним справиться, а также те, которые могут навредить.

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Возвращение в норму после новогоднего похмелья — это не только восполнение сил организма, но и отказ от продуктов и привычек, которые могут ухудшить последствия обильной выпивки. И врачи считают, что в нашем рационе достаточно подобной еды, которая может сделать похмелье как более тяжелым, так и более легким, пишет New York Post.

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Сертифицированный врач-диетолог Стефани Шифф из больницы Northwell Huntington Hospital рассказывает о некоторых полезных диетах и предостерегает от других. Обезвоживание и потеря необходимых минералов, таких как калий, натрий, магний и кальций, усугубляют такие симптомы, как головная боль, тошнота и усталость, делая особенно тяжелым следующее утро после употребления большого количества алкоголя.

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Чтобы помочь восстановлению, Шифф рекомендует начать с употребления воды во время питья и восстанавливать жидкость в организме после него с помощью таких вариантов, как кокосовая вода или электролитные напитки, богатые недостающими минералами.

Особенно полезными при похмелье могут быть такие продукты, как бананы, авокадо, имбирь и белые тосты. Бананы помогают восстановить уровень калия, способствуют пищеварению и обеспечивают быстрый прилив энергии благодаря натуральным сахарам и витаминам группы В. Авокадо, содержащее почти 15% дневной нормы калия на порцию, стабилизирует уровень сахара в крови и способствует насыщению, помогая облегчить тошноту. Имбирь, известный своими противотошнотными свойствами, можно употреблять в свежем, сушеном виде или в виде чая, чтобы успокоить желудок. Белые тосты же содержат простые углеводы, которые легко усваиваются, борются с тошнотой и одновременно повышают уровень сахара в крови.

Шифф подчеркивает, что, хотя ни один продукт не является волшебным лекарством от похмелья, эти варианты могут значительно облегчить его симптомы. С другой стороны, она не советует употреблять жареную, жирную или острую пищу, так как она может раздражать желудок и замедлять пищеварение. Кофе, хотя и является распространенным способом "проснуться", действует как мочегонное средство, как и алкоголь, и может усугубить обезвоживание.

Аналогичным образом, вопреки стереотипам о клине, выбивающимся клином, очередной алкогольный напиток только еще больше нагрузит печень, которая уже перерабатывает токсины предыдущей ночи. В качестве дополнительной меры по борьбе с похмельем последние исследования подчеркивают роль гидратации в поддержании когнитивных функций во время восстановления после употребления алкоголя. Так исследование, опубликованное в журнале International Journal of Research and Public Health, показало, что даже легкое обезвоживание может ухудшить концентрацию и повысить раздражительность, что подчеркивает важность употребления жидкостей, восстанавливающих баланс.

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Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.