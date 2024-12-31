Врятують голову після 1 січня: лікарі назвали продукти, що допомагають у разі похмілля

Зустріч Нового року з великою кількістю алкоголю не є чужою багатьом людям, попри подальше похмілля. Однак лікарі назвали низку продуктів, які допомагають із ним впоратися, а також ті, що можуть нашкодити.

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Повернення в норму після новорічного похмілля — це не тільки поповнення сил організму, а й відмова від продуктів і звичок, які можуть погіршити наслідки рясної випивки. І лікарі вважають, що в нашому раціоні достатньо такої їжі, яка може зробити похмілля як важчим, так і легшим, пише New York Post.

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Сертифікована лікарка-дієтологиня Стефані Шифф із лікарні Northwell Huntington Hospital розповідає про деякі корисні дієти і застерігає від інших. Зневоднення і втрата необхідних мінералів, як-от калій, натрій, магній і кальцій, посилюють такі симптоми: головний біль, нудота і втома, роблячи особливо важким наступний ранок після вживання великої кількості алкоголю.

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Щоб допомогти відновленню, Шифф рекомендує почати з вживання води під час пиття і відновлювати рідину в організмі після нього за допомогою таких варіантів, як кокосова вода або електролітні напої, багаті на мінерали, яких бракує.

Особливо корисними в разі похмілля можуть бути такі продукти, як банани, авокадо, імбир і білі тости. Банани допомагають відновити рівень калію, сприяють травленню і забезпечують швидкий приплив енергії завдяки натуральним цукрам і вітамінам групи В. Авокадо, що містить майже 15% денної норми калію на порцію, стабілізує рівень цукру в крові та сприяє насиченню, допомагаючи полегшити нудоту. Імбир, відомий своїми протинудотними властивостями, можна вживати у свіжому, сушеному вигляді або у вигляді чаю, щоб заспокоїти шлунок. Білі тости ж містять прості вуглеводи, які легко засвоюються, борються з нудотою і одночасно підвищують рівень цукру в крові.

Шифф наголошує, що, хоча жоден продукт не є чарівними ліками від похмілля, ці варіанти можуть значно полегшити його симптоми. З іншого боку, вона не радить вживати смажену, жирну або гостру їжу, оскільки вона може подразнювати шлунок і сповільнювати травлення. Кава, хоча і є поширеним способом "прокинутися", діє як сечогінний засіб, як і алкоголь, і може посилити зневоднення.

Аналогічним чином, всупереч стереотипам про клин, що вибивається клином, черговий алкогольний напій тільки ще більше навантажить печінку, яка вже переробляє токсини попередньої ночі. Як додатковий захід у боротьбі з похміллям останні дослідження відзначають роль гідратації в підтримці когнітивних функцій під час відновлення після вживання алкоголю. Так, дослідження, опубліковане в журналі International Journal of Research and Public Health, показало, що навіть легке зневоднення може погіршити концентрацію і підвищити дратівливість, що демонструє важливість вживання рідин, які відновлюють баланс.

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