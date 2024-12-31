Полезен для сердечников: популярный напиток может предотвратить риск развития деменции

Люди, страдающие от сердечных осложнений предпочитают обходить кофеин стороной из-за устоявшихся мнений о его вреде. Однако недавнее исследование показало, что он может быть не только не вреден, но и способом защиты от когнитивных расстройств.

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Недавнее исследование опровергло давние представления об опасности потребления кофе людьми с фибрилляцией предсердий (ФП) — распространенным нарушением сердечного ритма, которым страдают более 5 миллионов взрослых в США. Научная работа показала, что повышенное потребление кофе может поддерживать когнитивные функции и снижать риск развития деменции у людей с ФП. Это добавляет к растущему числу доказательств, опровергающих мнение о том, что кофеиносодержащие напитки усугубляют нарушения в работе сердца, пишет American Heart Association.

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Доктор Юрг Х. Бир, профессор Цюрихского университета и автор исследования, опубликованного в Journal of the American Heart Association, заявил: "Наше исследование не выявило причин для того, чтобы отговаривать или запрещать пациентам с ФП пить кофе. Наслаждайтесь, это может быть даже полезно". Полученные результаты согласуются с обновленными рекомендациями ведущих медицинских организаций, которые отмечают, что воздержание от кофе не приносит явной пользы при лечении нарушений сердечного ритма, хотя людям, испытывающим симптомы, вызванные кофеином, следует соблюдать умеренность.

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В исследовании учеными были изучены данные 2413 участников с диагнозом ФП, в среднем в возрасте 73 лет, которые самостоятельно сообщили о своих привычках употреблять кофе и прошли когнитивное тестирование. Результаты показали дозозависимую пользу: люди, употребляющие более пяти чашек кофе в день, показали лучшие результаты в тестах на внимание, скорость обработки информации и координацию. Люди с высоким уровнем потребления демонстрировали когнитивные функции, схожие с теми, кто был на 6,7 лет моложе.

Кроме того, уровень маркеров воспаления, ключевых факторов болезни Альцгеймера и ФП, у таких участников был более чем на 20% ниже, чем у людей, выпивающих менее одной чашки в день. Предыдущие исследования показывают, что защитные свойства кофе могут быть обусловлены содержанием в нем биоактивных соединений, таких как кофеин, магний и витамин B3, которые, как считается, борются с воспалением и способствуют здоровью мозга.

Несмотря не это исследователи подчеркивают, что, хотя употребление кофе связано с улучшением когнитивных показателей, оно не является доказанной мерой профилактики когнитивного увядания или развития деменции. Доктор Хосе А. Жоглар, председатель руководства по лечению ФП 2023 года, предупредил о том, что кофе, похоже, не ухудшает ФП, поэтому нет необходимости прекращать его пить, однако ученые не могут утверждать, что начало употребления кофе предотвратит ФП или долгосрочное снижение когнитивных способностей.

Федеральные же диетические рекомендации США одобряют умеренное потребление кофе, от трех до пяти чашек в день, как часть здорового питания, при условии, что в рацион не добавляется много сахара и жира. Это исследование обогащает представление ученых о влиянии кофе на здоровье и показывает его потенциальную пользу в снижении рисков, связанных со старением и хроническими заболеваниями, заявили авторы.

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