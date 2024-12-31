Корисний для сердечників: популярний напій може запобігти ризику розвитку деменції

Люди, які страждають від серцевих ускладнень, вважають за краще обходити кофеїн стороною через усталені думки про його шкоду. Однак недавнє дослідження засвідчило, що він може бути не тільки не шкідливим, а й способом захисту від когнітивних розладів.

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Нещодавнє дослідження спростувало давні уявлення про небезпеку споживання кави людьми з фібриляцією передсердь (ФП) — поширеним порушенням серцевого ритму, на яке страждають понад 5 мільйонів дорослих у США. Наукова робота показала, що підвищене споживання кави може підтримувати когнітивні функції та знижувати ризик розвитку деменції у людей з ФП. Це додає до все більшої кількості доказів, які спростовують думку про те, що напої, які містять кофеїн, посилюють порушення в роботі серця, пише American Heart Association.

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Доктор Юрг Х. Бір, професор Цюріхського університету та автор дослідження, опублікованого в Journal of the American Heart Association, заявив: "Наше дослідження не виявило причин для того, щоб відмовляти або забороняти пацієнтам із ФП пити каву. Насолоджуйтеся, це може бути навіть корисно". Отримані результати узгоджуються з оновленими рекомендаціями провідних медичних організацій, які наголошують на тому, що утримання від кави не приносить явної користі під час лікування порушень серцевого ритму, хоча людям, які відчувають симптоми, спричинені кофеїном, слід дотримуватися поміркованості.

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У дослідженні вченими було вивчено дані 2 413 учасників з діагнозом ФП, у середньому у віці 73 років, які самостійно повідомили про свої звички вживати каву і пройшли когнітивне тестування. Результати показали дозозалежну користь: люди, які вживають понад п'ять чашок кави на день, показали кращі результати в тестах на увагу, швидкість обробки інформації та координацію. Люди з високим рівнем споживання демонстрували когнітивні функції, схожі з тими, хто був на 6,7 років молодшим.

Крім того, рівень маркерів запалення, ключових чинників хвороби Альцгеймера і ФП, у таких учасників був більш ніж на 20% нижчим, ніж у людей, які випивають менше від однієї чашки на день. Попередні дослідження показують, що захисні властивості кави можуть бути зумовлені вмістом у ній біоактивних сполук, таких, як кофеїн, магній і вітамін B3, які, як вважається, борються із запаленням і сприяють здоров'ю мозку.

Попри це дослідники наголошують, що, хоча вживання кави пов'язане з поліпшенням когнітивних показників, воно не є доведеним заходом профілактики когнітивного в'янення або розвитку деменції. Доктор Хосе А. Жоглар, голова керівництва з лікування ФП 2023 року, попередив про те, що кава, схоже, не погіршує ФП, тож немає потреби припиняти її пити, однак учені не можуть стверджувати, що початок вживання кави запобігатиме ФП або довгостроковому зниженню когнітивних здібностей.

Федеральні ж дієтичні рекомендації США схвалюють помірне споживання кави — від трьох до п'яти чашок на день, як частину здорового харчування, за умови, що в раціон не додають багато цукру і жиру. Це дослідження збагачує уявлення вчених про вплив кави на здоров'я і показує її потенційну користь у зниженні ризиків, пов'язаних зі старінням і хронічними захворюваннями, заявили автори.

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