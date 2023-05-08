Новий недорогий кросовер Fiat помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Новий Fiat 600 2024 стане компактним 4,1-метровим кросовером. Модель випускатимуть у Польщі та запропонують у гібридних і електричних версіях.

В Італії вперше потрапив на фото новий Fiat 600. Відому модель відродять у форматі компактного кросовера. Її мають офіційно презентувати у липні, а продажі стартують на початку 2024 року. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер Fiat 600 вирізняється елегантним обтічним дизайном з плавними формами кузова і похилим дахом. Також на фото можна побачити круглі фари в дусі електрокара Fiat 500.

Кросовер отримає круглий цифровий щиток приладів Фото: Motor.es

На фото салону Fiat 600 2024 можна помітити круглу віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей. Оздоблення розбавлено хромованими вставками.

Новий Fiat 600 будуть виробляти на заводі в польському місті Тихи, де вже налагоджено випуск його побратима Jeep Avenger. Обидві моделі побудовані на платформі CMP та досягають близько 4,1 м у довжину. Fiat 600 стане молодшим братом моделі 500X, яка незабаром змінить покоління і стане більшою.

Кросовер Fiat 600 2024 запропонують з 1,2-літровими турбомоторами на 100 та 136 к. с., доповненими "м'якою" 48-вольтною гібридною установкою.

Модель буде доступна в гібридних та електричних версіях Фото: largus.fr

Також запропонують електромобіль Fiat зі 156-сильним мотором та батареєю на 54 кВт∙год від Peugeot e-308 та Citroen e-C4. Його запас ходу становитиме близько 400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовером стане і новий Fiat Tipo. Він буде більшим, ніж Fiat 600.

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