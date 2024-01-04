Електричний флагман: розкрито подробиці наступника Volvo S90

На зміну Volvo S90 прийде новий електричний седан ES90. Велике п'ятиметрове авто зможе проїхати до 600 км без підзарядки.

Volvo завершує розробку нового електричного седана ES90. Наступник Volvo S90 надійде у виробництво в травні нинішнього року і вже відомі деякі характеристики моделі. Про це повідомляє видання Autocar.

Флагманський електромобіль Volvo ES90 випускатимуть у Китаї — на складальному підприємстві вже анонсували це. Основними його конкурентами стануть Audi A6 e-tron, BMW i5 і Mercedes EQE.

Виробництво Volvo ES90 налагодять у Китаї Фото: Volvo

Новий Volvo ES90 побудують на електричній платформі SPA2. Це означає, що його близькими родичами стануть електрокросовери Volvo EX90 і Polestar 4. Також відомо, що седан буде трохи більшим за попередника.

Розміри Volvo ES90 2024:

довжина — 4990 мм;

ширина — 1945 мм;

висота — 1547 мм;

колісна база — 3100 мм;

маса — 2500-2600 кг.

Відомо, що електромобіль Volvo ES90 запропонують із силовими установками на 400 і 800 вольт. Будуть версії моделі із заднім і повним приводом. Седан отримає батарею ємністю 111 кВт∙год, а його запас ходу становитиме близько 600 км із заднім приводом і приблизно 540 км — з повним.

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