Розділи
Матеріали
Економіка Війна та гроші

Вік, стаж, сума: як в Україні у 2023 році регулюють питання пенсійних виплат

Євгенія Давиденко
Фото: pexels.com | Вийти на пенсію у 2023 році можуть особи, який виповнилося 60 років за наявності 30 років стажу

Вимоги до стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, постійно підвищуються. Фокус з’ясував, хто може вийти на пенсію у 2023-му та скільки нині отримують пенсіонери в Україні.

Відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" в Україні призначаються різні види пенсій, зокрема, пенсія за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника. Особі, яка одночасно має право на різні види пенсій, можуть виплачувати лише один із них за вибором. Про це пише Фокус у новій статті "За пенсією — до суду: чому українці позиваються до ПФУ і як уникнути проблем з виплатою пенсій".

Найбільш поширена серед видів пенсій — за віком. У 2023 році право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу не менше 30 років. У кого після досягнення 60-річчя немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки при наявності стажу від 20 років або в 65 років за наявності від 15 років стажу.

Українці, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть продовжувати працювати й отримувати і зарплату, і пенсію. При перерахунку виплати працюючим пенсіонерам коефіцієнт стажу за один рік роботи збільшується на більше однієї сотої відсотку.

Найвища середня пенсія у Києві - 7,2 тисяч гривень
Фото: pexels.com

Разом з тим, українці, згідно з законодавством, можуть відстрочити вихід на пенсію. У такому разі виплата призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру виплати на такий відсоток:

  • на 0,5% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;
  • на 0,75% — за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

У третьому кварталі понад 1 млн осіб отримувало пенсію у розмірі більше 10 тисяч гривень

Закон також регулює мінімальний та максимальний розмір пенсії за віком. У 2023-му мінімальна пенсія дорівнювала прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність2093 грн. Максимальна пенсія, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги та ін., не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність — тобто 20930 гривень у поточному році.

Скільки отримують пенсіонери в 2023 році

За даними Опендатабот, у третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5350,33 гривні. З 10,5 млн пенсіонерів — 1,13 млн осіб (близько 11%) отримують пенсію більше 10 тис. грн 23% (2,4 млн осіб) отримують щомісячні виплати 5 — 10 тис. грн, а 29% (3,08 млн українців) — від 2 до 3 тис. грн. Виплати менші за 2 тисячі грн мають менше 1% пенсіонерів в країні — 63,8 тис. осіб. При цьому розмір виплат відрізняється між регіонами. Найбільша середня пенсія у Києві — 7 219 грн, а найменша — на Тернопільщині — 4041 грн.

Пенсії колишнім держслужбовцям проіндексували у липні
Фото: pexels.com

У 2023 році було проведено три підвищення пенсій:

У грудні індексація не передбачена. Проте ті пенсіонери, яким виповниться 70, 75 та 80 років отримають надбавки 300, 456, 570 гривень відповідно.

Хто в Україні отримує спецпенсії

Крім пенсій за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, існує ще один вид пенсійних виплат – спеціальні пенсії. Їх отримують державні службовці, судді, прокурори. Умови призначення і порядок виплати таких пенсій визначені окремими законами.

Приміром, суддям місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" призначається щомісячне довічне грошове утримання. Така виплата виплачується судді у відставці в розмірі 50% суддівської винагороди, а за кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на 2% грошового утримання.Так, середня пенсія українського судді — 96 190 тисяч гривень. А прокурори у 2023 році в середньому отримували 21 570 тисяч гривень.

Майже 64 тисячі пенсіонерів отримують щомісячну виплату до 2 тисяч гривень
Фото: site.ua

Крім того, у травні цього року в Україні запровадили новий вид спецпенсій — за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність у XX столітті. Її розмір дорівнює двом прожитковим мінімумам особам, які втратили працездатність. У 2023 році це 4,2 тис. грн.

Нагадаємо, відповідно до держбюджету-2024, в Україні з 1 січня наступного року максимальну пенсію підвищать до 23 610 грн. Індексацію орієнтовно проведуть у березні 2024 року.

Також Фокус писав, що наступного року індексацію пенсій проведуть за новою бальною системою. Ті, хто зараз отримує найменші виплати, матимуть зростання виплат, а чиновникам їх навпаки зменшать.