Виїхали чи ні — термін отримають: кого з відомих українців підозрюють у держзраді

Нардепу Олександру Дубінському висунули обвинувачення в держзраді. Він став одним із багатьох українців, хто з початку великої війни проходить за цією статтею. Фокус розбирався, кого з відомих фігур підозрюють у зраді Батьківщини.

Народному депутату Олександру Дубінському 13 листопада висунули обвинувачення в державній зраді та участі в злочинній організації. За версією ДБР і СБУ, політик разом із колишнім прокурором Костянтином Куликом, екснардепом Андрієм Деркачем і його помічником Ігорем Колесниковим дискредитували Україну на міжнародній арені та просували кремлівські наративи в суспільстві.

Дубінському загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд виніс запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави. Дубінський вважає звинувачення політичним переслідуванням.

За останній рік список тих, кого підозрюють у державній зраді, поповнився багатьма чинними та колишніми народними депутатам. Здебільшого членами забороненої в Україні партії "ОПЗЖ", серед яких — Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов, а також екснардепи: Олег Волошин, Рінат Кузьмін, Ілля Кива. Останньому днями заочно винесли вирок — 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Решта — або перебувають у СІЗО, в очікуванні судових процесів, або — виїхали в Росію.

Заочно чи ні — суд іде: Якименко, Кулініч, Богуслаєв

У жовтні 2023 року голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк повідомив WSJ, що від початку повномасштабного вторгнення спецслужбам удалося викрити більше ніж дві тисячі осіб, яких запідозрили в державній зраді. А радник Офісу президента Михайло Подоляк стверджував, що в Україні майже щодня затримують громадян, які діють зрадницьки щодо своєї країни, допомагаючи здійснити плани РФ.

За інформацією Офісу генпрокурора, тільки із січня до травня 2023 року за статтею про державну зраду було відкрито 570 проваджень, 55 із них — передано до суду.

У державній зраді підозрюють як звичайних громадян — коригувальників вогню, агентів, які шпигували для Кремля, так і відомих осіб, багато з яких виїхали в Росію, тому слідство триває заочно. Наприклад, екскерівник СБУ Олександру Якименко, який з 2014 року перебував на території РФ, а на початку повномасштабного вторгнення — допомагав окупантам. У травні 2023 року СБУ передали його справу до суду. Якименко заочно сяде на лаву підсудних за репресії проти українців на окупованій частині Херсонської області. За версією слідства, він сприяв викраденню та катуванню людей.

Олександр Якименко добровільно допомагав окупантам після початку повномасштабного вторгнення РФ

Деяких фігурантів справ про держзраду вдається застати в Україні. Так, наприклад, 84-річного ексочільника підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва затримали в жовтні 2022 року, а за рік справу передали до суду. За даними слідства, Богуслаєв разом із директором Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех". У квітні 2022 року ексочільник "Мотор Січі" навмисно заблокував постачання вертольота для потреб Головного управління розвідки Міноборони України. Для цього Богуслаєв дав вказівку розібрати повітряне судно на деталі і приховати експлуатаційну документацію. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення.

Також одна з резонансних справ, за якими в жовтні 2023 року розпочався суд — справа про держзраду колишнього голови головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Його затримали у липні 2022 року, весь цей час підозрюваний перебував у СІЗО. Слідство вважає, що Кулініч співпрацював із російськими спецслужбами, передавав їм важливі дані та приховав від керівництва України інформацію про підготовку повномасштабного вторгнення.

В очікуванні вироку: Дубінський, Шуфрич, Пономарьов

Серед підозрюваних у держзраді чимало колишніх народних депутатів: Вадим Рабінович, Рінат Кузьмін, Олег Волошин, Ілля Кива, Євгеній Мураєв. Поки що суд заочно визнав винним тільки Киву. Його звинуватили в публічному використанні комуністичної символіки, закликах до агресивної війни і насильницької зміни влади. Киві призначили 14 років ув'язнення з конфіскацією майна. Решта депутатів перебувають очно або заочно під слідством.

Найбільш резонансною експерти називають справу екснардепа забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. СБУ затримали політика 12 квітня 2022 року за підозрою в державній зраді, а 22 вересня українська влада обміняла його на полонених командирів "Азова".

За інформацією російських ЗМІ, Медведчук живе в РФ. Нещодавно його компанія, бенефіціарним власником якої є дружина політика Оксана Марченко, придбала 28-метрову італійську яхту, вартістю понад $9,6 млн.

"Держзрада в умовах війни — дуже серйозна стаття", — говорить Фокусу політичний експерт Володимир Фесенко. За його словами, українці хотіли б бачити суд і вирок не тільки у справі Медведчука, а й щодо інших резонансних фігур, які перебувають під слідством. Однак процес може тягнутися від кількох місяців до кількох років.

"Зараз під вартою перебуває [нардеп Нестор] Шуфрич. Думаю, справа [нардепа Олександра] Дубінського теж дійде до суду. Перспектива швидкого розгляду справ про держзраду вища, ніж корупційних. Тому що є фактор війни з Росією. Із представниками РФ контактувало багато людей в Україні, і треба розбиратися — у кого були особисті контакти, а в кого — співпраця зі спецслужбами. Далі питання — у доказах", — каже Фесенко.

Як відомо, нардеп Нестор Шуфрич із вересня 2023 року перебуває в СІЗО. За версією слідства, він тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, який координував російську агентуру в Україні. Під час обшуку в будинку в народного депутата знайшли докази, які розцінили як докази його причетності до просування російських наративів про "братні народи" і підривної діяльності проти України та її територіальної цілісності.

У будинку Нестора Шуфрича було знайдено докази його причетності до просування кремлівських наративів Фото: СБУ

Ще один нардеп "ОПЗЖ", якого підозрюють у держзраді — Олександр Пономарьов. За версією слідства, політик півроку від початку повномасштабного вторгнення перебував у захопленому росіянами Бердянську, де добровільно співпрацював з окупантами. У липні суд відправив його під варту.

Новачок серед фігурантів ст. 111 КК України — Олександр Дубінський. 13 листопада йому повідомили про підозру в державній зраді, а також участі у злочинному угрупованні. За даними слідства, Дубінський, використовуючи псевдонім "Буратіно", був членом злочинної організації, створеної головним управлінням Генерального штабу Збройних Сил Росії (ГРУ). Суд відправив його під варту на 60 діб без права альтернативи у вигляді застави.

Олександр Пономарьов півроку від початку повномасштабного вторгнення перебував у захопленому Бердянську і співпрацював з окупантами Фото: Скриншот

"У нас за держзраду відправляють до в'язниці набагато швидше коригувальників вогню. Політиків за ґратами ми поки що не бачимо. Тому що: або ці люди не в Україні, або — щодо них триває процес. За держзраду під час воєнного стану можна сісти довічно, головне — докази. Але почасти, звісно, у таких процесів є і показовий ефект. Той самий Дубінський — якщо не спробує "зліпити" із себе головного опозиціонера країни, справа може тягнутися роками і якось тихо закінчитися", — міркує політичний експерт Ігор Рейтерович.

За словами співрозмовника Фокуса, у суспільства є запит на справедливе покарання, зокрема, нардепів "ОПЗЖ", які роками поширювали кремлівські наративи і намагалися виправдати дії країни-агресора. Щодо Дубінського — його справа може стати приводом для влади продемонструвати західним партнерам, що в Україні нульова толерантність до тих, хто порушує закон, навіть якщо в минулому такі люди входили до президентської партії СН.

"Дубінський, звісно, не та постать, про яку кожен знає у США, але це гарний приклад для влади, щоб під час зустрічі з партнерами казати — у нас навіть депутати, які входили до СН, не зможуть сховатися від закону. Тому що в нас нульова толерантність до тих, хто порушує закон", — зазначає Рейтерович.

Фокус раніше писав, що влада РФ скасувала санкції щодо колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва. Причиною тому стало заочне оголошення про підозру в державній зраді з боку СБУ.

Також Фокус повідомляв, що суд Одеси засудив колишнього заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Як відомо, Стремоусов загинув у ДТП у листопаді 2022 року, імовірно, намагаючись уникнути зіткнення з вантажівкою