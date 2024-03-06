Віталій Козловський зізнався, де служить і розповів, як ледь не загинув (відео)

Віталій Козловський нарешті спростував чутки, що більше не служить в армії і назвав в яких саме підрозділах нині знаходиться.

38-річний співак, а нині військовослужбовець Віталій Козловський спростував чутки, що більше не служить в армії і вперше розповів в яких військах наразі перебуває. Подробицями артист поділився в програмі ЖВЛ.

Зокрема, Віталій Козловський розповів про свій кар’єрний шлях в армії. Спочатку він був у складі Національної гвардії Україні, після, його перевели до лав ЗСУ, а вже зараз він проходить службу в Національному президентському оркестрі Міністерства оборони України.

За його словами, на жаль, наразі в оркестрі він не виступає, а є звичайним рядовим солдатом, який як і всі ходить в наряди і виконує свою роботу.

"Дуже б хотілося сказати, що я там співаю, що я соліст або музикант, але ні, я рядовий солдат, я виходжу в наряди і займаюся своєю військовою справою", — зізнався Козловський.

У відвертій розмові співак також розповів, що ще у перші місяці служби в армії він разом з побратимами ледь не загинули.

"Ми попали під артилерійський обстріл, я так само був серед артилерії, нас орки мочили 2,5 години з двох позицій, снаряди прилітали в 7 метрах від нашого бліндажа, я кажу, що це диво, що ми вижили. Я просто писав рандомно усім знайомим і близьким. Напевно, як останнє прощальне смс, щоб вони берегли моїх рідних. Я сьогодні ще більше розумію цінність життя. Сьогодні, ти вже живеш не моментами як раніше, а ти живеш кожними хвилинами, кожну хвилини ти використовуєш, ти знаєш, що вона цінна", — відзначив Козловський.

2:54:25 - Козловський про армію та особисте життя

Нагадаємо, раніше ми писали, що у червні 2023 року Віталій Козловський отримав повістку та був мобілізований в армію. Вже у липні співак склав присягу. У вересні Віталій Козловський опублікував відео в якому показав, як його побратими посвячували його в артилеристи. Тоді співак разом з побратимами вже був на позиціях і періодично показував шанувальникам, яке його життя в армії.

Уже в жовтні навколо співака розгорівся скандал. Причиною цьому став його багаторічний конфлікт з колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Зокрема, відомий музичний продюсер Вадим Лисиця заявив, що Кондратюк забирає собі частину військової зарплати Віталія Козловського. Згодом, Козловський пояснив ситуацію і запропонував мирову Ігорю Кондратюку. Тоді продюсер відмовився і сказав, що співак винен йому грошей згідно з рішенням суду, через незаконне використання пісень, які належали Кондратюку.

У тому ж жовтні стало відомо, що Козловський більше не служить в Нацгвардії. У грудні Козловський розповів, що тепер служить в ЗСУ.

А от в грудні той же продюсер Ігор Кондратюк запідозрив, що Козловський більше не в армії. Причиною цьому стало те, що Кондратюку перестали надходити виплати, які стягувала з зарплатні співака виконавча служба. Як з’ясувалося, всього з Козловського вираховували 30% від його офіційного окладу. Після чого Козловський нецензурними словами прокоментував слова Кондратюка. Вже в лютому співака помітили на прогулянці в столиці, чим Козловський підігрів чутки про те, що він більше не в армії. Вже наступного дня співак спростував цю інформацію.