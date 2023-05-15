Дональд миротворець. Як зміниться підтримка України в разі обрання Трампа президентом США

Дональд Трамп, який загруз у судових процесах, намагається підтримувати прихильність виборців за рахунок України, натякаючи, що може вступити у перемовини з Путіним. Фокус розбирався, що стоїть за провокативними заявами американського політика та як може змінитися відношення США до України у разі обрання Трампа президентом.

Кілька днів тому 45-й президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу CNN відмовився назвати Володимира Путіна воєнним злочинцем та не відповів на запитання, кого хоче бачити переможцем у війні Росії проти України.

Трамп тричі уникав запитання про те, хто, на його думку, має перемогти у війні. "Я не думаю про це з погляду перемоги й поразки. Я думаю про те, як це врегулювати", — спочатку сказав він. Коли журналістка запитала його вдруге, він зазначив: хоче, аби "усі перестали вмирати". Після того, як запитання пролунало втретє, Трамп сказав, що Європа має вкладатися в підтримку України не менше, ніж Штати. "Я хочу, щоб Європа вкладала більше грошей, тому що у них 20 млрд, у нас 170. Має бути порівну", ­— заявив він.

Окрім того, Трамп відмовився говорити, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем. "Це питання варто обговорити пізніше", — додав він. А згодом додав, мовляв, якщо Путіна називати воєнним злочинцем, то з ним буде важче вести перемовини.

Водночас Трамп називає Путіна "розумним й хитрим хлопцем", який припустився помилки, розпочавши нову хвилю агресії.

Що хочеться чути виборцям Трампа

Трамп вкотре повторив тезу, що, у разі його переобрання, він зміг би зупинити війну за добу.

"Я зустрінуся з Путіним, я зустрінуся з Зеленським. Обидва мають слабкі сторони, і обидва мають сильні сторони. Тож протягом 24 годин це буде залагоджено. Це завершиться", — пояснив політик.

"У цих словах весь Трамп, — говорить Фокусу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. — Ця людина обіцяла за два дні покінчити з ковідом, за тиждень розібратися з проблемами на Близькому Сході і встановити там мир. Важко говорити про якусь сталу стратегію поведінки Трампа, про якусь стратегію взагалі. Він викривлено бачить світ і усвідомлює себе у ньому".

Експерт наголошує: Трамп звик говорити те, що, як йому здається, подобається прихильникам.

"Його виборцям хотілось би почути, що США дуже швидко все вирішать. А якщо до влади прийде Трамп, то взагалі буде все чудово, — продовжує Краєв. — Коли Трамп побачив, що підтримка України зросла, він заявив, що не дозволив би Путіну піти в Україну, зробив би так, аби він навіть не напав. Коли підтримка трохи спала, він припустив, що Україна могла би поступитися територіями, аби зупинити війну. В даній ситуації, коли проти Дональда Трампа розпочато стільки судових справ, коли він не впевнений не те що у своєму політичному майбутньому, а й у майбутньому в принципі, він став політичним флюгером".

В чому причина сталості позиції Трампа

Варто нагадати, за понад рік Трамп неодноразово робив заяви щодо війни в Україні.

На початку агресії у лютому 2022 року він сказав, що Путін "хоче відхопити шматок України" і "не зупиниться, поки не отримає її повністю".

У березні 2023 року в ефірі Fox News Трамп зауважив, що на місці Байдена віддав би шматок України Росії, тільки щоб припинити війну. "Я міг би домовитись. У гіршому випадку я міг би домовитися про те, щоб дати їм щось захопити, є певні райони, які, чесно кажучи, є російськомовними, але це була б угода". Пізніше цю фразу вирізали з ефіру в прайм-тайм.

Трамп зауважив, що на місці Байдена віддав би шматок України Росії, тільки щоб припинити війну Фото: USA Today

Згодом перед тисячами своїх прихильників на мітингу у Техасі Дональд Трамп говорив, що у разі перемоги на президентських виборах може завершити війну Росії та України за добу — таким чином врятувати світ від Третьої світової. Тоді ж він знову повторив свою тезу про те, що якби він досі був господарем у Білому домі, Путін не наважився б атакувати Україну. Президент РФ, на його думку, вчинив акт агресії, бо побачив слабкість і нерішучість Джо Байдена.

Очевидно, що заяви Трампа — це наочний доказ того, що він як колишній президент і кандидат в наступні не розуміє причин війни. Він багато думає про геополітику, про свій вплив на хід історії, але з вілли у Флориді йому вочевидь погано видно, що відбувається у цій частині Європи.

Заяви Трампа також — не більше, аніж частина передвиборчої кампанії. Раніше він заявив, що братиме участь у президентських виборах 2024 року. І вже у січні розпочав свою передвиборчу кампанію. Нині, за результатами соцопитувань, Дональд Трамп лідирує серед інших кандидатів всередині Республіканської партії.

І у Трампа є своя група підтримки. За оцінками експертів, не більше ніж 20-23% колег. Тих, які весь час заявляють про необхідність призупинити допомогу Україні. Приміром, три тижні тому саме трампісти — 19 сенаторів та конгресменів, серед яких усі є представниками Республіканської партії, написали листа, адресованого американському президенту Джо Байдену, із закликом зменшити військову допомогу Україні, щоб "швидше завершити війну". Вони назвали російсько-українську війну "проксі-війною".

Натомість варто нагадати, що впливовий конгресмен-республіканець, очільник Комітету Палати представників з закордонних справ Майкл Маккол неодноразово вказував на необхідність й надалі підтримувати Україну. Приміром, він заявляв, що найкращим засобом стримування Китаю, з яким у Сполучених Штатів останнім часом суттєво погіршились відносини через Тайвань, є поразка Володимира Путіна в Україні.

"Партія багато у чому розділена. Ми бачимо, що трампісти, які присутні у Конгресі, або намагаються балотуватися — підтримати Трампа або посісти його місце, підтримують його, — пояснює Краєв. — Але таких не більше 20-23%. Натомість багато республіканців, незважаючи на сектори впливу, на розділеність різними донорськими частинами, достатньо проукраїнські. Як свідчить опитування Такера Карлсона, для всіх ключових кандидатів Республіканської партії йдеться, що підтримку треба зберігати. Тільки одна кандидатка з трампістського табору говорила, що допомогу треба зупинити. Якщо ми візьмемо Майкла Пенса, який наразі належить до ультраконсервативної частини партії, який має підтримку євангелістів, а це одна з найвпливовіших частин, то він сказав фразу, яку у нас не тиражували. А він зазначив, що Україні треба дати всю можливу зброю, крім ядерної. Я не знаю, яка може бути більш проукраїнська позиція. Тобто більша частина багато у чому протирічить Трампу. Тобто загрози Республіканська партія точно не становить".

Які зв’язки з Росією має Дональд Трамп

Приблизно з 2016 року Трамп відомий своїми зв’язками з Росією. ФБР почало розслідування ознак та доказів можливої змови членів президентської кампанії Трампа у 2016 році з росіянами для впливу на результати виборів у США. Відомий аналітик Тімоті Снайдер раніше зазначав про зв'язок подій в Україні та в США: Росія прагнула контролювати Україну, використовуючи соціальні мережі, гроші та контрольованого главу держави. Тобто Росія підтримала Трампа, так само як вона підтримувала українського президента Віктора Януковича, сподіваючись на м'який контроль.

"Трамп і Янукович були схожими фігурами: зацікавлені в грошах і у владі, щоб заробляти або захищати гроші. А отже, вразливими партнерами для Путіна. Вони також мали спільного політичного радника: це Пол Манафорт. Він працював на Януковича у 2005-2015 роках, а 2016-го очолив кампанію Трампа", — зазначав Снайдер.

До суду ще не потрапила справа нападу на Капітолій — про спробу державного перевороту Фото: The Guardian

"Складно сказати, чи зберігається зв'язок Трампа з Росією нині, — продовжує експерт. — Якщо раніше ми мали абсолютно підтвердження, ми знали, з ким і як спілкувався Трамп, то наразі якщо така інформація і є, то вона не публічна. Лише помітно, що російська влада, російські медіа дуже чутливо ставляться до ситуації з Трампом. Росія офіційно, навіть на рівні Радбезу, дякуючи Дмитру Медведєву, на рівні Державної Думи РФ підтримує Трампа, засуджує дії щодо нього, каже, що "фашистський режим" Байдена намагається знищити опозицію в РФ".

Тобто так чи інакше прослідковується абсолютно чітка підтримка Трампа зі сторони РФ. Але чи ведуться наразі консультування, обмін думками, невідомо.

Втiм, російський слід та численні кримінальні розслідування наразі не впливають на імідж самого Трампа — його виборці як підтримували його, так і підтримують.

Щоправда, аналітики наголошують, що у суди потрапили поки не основні справи.

"Одна з них про погане декларування прибутків. Інша — обвинувачення у спробі зґвалтування, — зазначає Краєв. — Влітку нас чекають набагато цікавіші процеси. Про спробу зриву виборів у штаті Джорджія, по подіях 6 січня 2021 року — нападу на Капітолій. А це справа про державний переворот. Це дуже серйозно. А також про вивіз з Білого дому документів. Вона про державну зраду. Тобто по-справжньому серйозні справи проти Дональда Трампа ще не розглядалися, ведеться досудове слідство".

Чи буде Дональд Трамп перемовником з РФ

Тим часом сам Трамп позиціонує себе як можливий перемовник щодо війни в Україні. І не тільки він припускає, що його особисті розмови з Зеленським та Путіним можуть покласти край війні, так думають і в Росії.

Після однієї з заяв Трампа про завершення війни, на російському телебаченні заявили, що колишній президент США Дональд Трамп "готує плацдарм", який нібито дозволить США укласти угоду щодо мирного врегулювання війни в Україні.

"Трамп бачить світ як серію двосторонніх бізнес-перемовин, — говорить експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма". — Він упевнений, що вистачить однієї розмови зі спікером Палати представників, аби Палата голосувала так, як треба Трампу. В усіх мемуарах про Трампа згадується, як 45-й президент США щиро дивується, що він подзвонив генпрокурору, сказав, аби певна справа не розслідувалась, а потім його звинувачують в узурпації влади. Розуміння Трампом функціонування міжнародної політики, політичної системи загалом дуже примітивне, базове. Він впевнений, що тільки він може вирішити все дуже швидко. Під час його передвиборчої кампанії була абсолютно унікальна ситуація, яка характеризує його політику. Тоді він сказав: "Я вельми стабільний геній, тільки я можу вирішити це". І його відношення таке до всього. Він вірить у свою непереможність, що тільки великий і непереможний Дональд Трамп змінить світ. Це ж Трамп абсолютно серйозно сказав, що його розмова з Зеленським, яка могла стати причиною імпічменту, для нього була найкращим прикладом політичної комунікації. Він сказав, що розмова з Путіним була ідеальною, а з Зеленським ще більш ідеальніша".

Тим часом заяви президента США, нехай і колишнього, впливають на загальний імідж США — це шкодить країні, яка прагне бути головним політично-військовим діячем у світі. Слова Трампа у будь-якому разі грають на руку російській пропаганді, яка активно використовує його заяви. І демократи ще скористаються своїм шансом вказати на це і Трампу, і загалом республіканцям. І тоді республіканцям доведеться обирати — або толерувати Трампа, або все чіткіше кристалізувати свою позицію щодо України. Звісно, якщо загальна геополітична ситуація не зміниться.