Україна може стати членом ЄС у 2030 році, якщо зробить "домашнє завдання", — Шарль Мішель

Глава Європейської ради попередив, що реформи в самому Євросоюзі будуть важкими, тому "більше не можна втрачати час".

Україна може приєднатися до ЄС у 2030 році, якщо обидві сторони "зроблять домашнє завдання". Для цього потрібно проводити реформи, боротися з корупцією і привести законодавство у відповідність до європейських вимог. Про це повідомив глава Європейської Ради Шарль Мішель в інтерв'ю журналу Spiegel.

Глава ЄС наголосив, що обидві сторони мають "чітко розуміти", якими є їхні спільні цілі та пріоритети, а також напрямки інвестицій.

Шарль Мішель наголосив, що реформи в самому Євросоюзі будуть важкими і закликав прискорити ухвалення рішень, бо "більше не можна втрачати час".

За словами глави ЄС, сильний вплив Росії та Китаю в країнах Західних Балкан склався через занадто довге очікування прийняття їх до Євросоюзу. Шарль Мішель підкреслив, що в інтересах ЄС бачити Україну "процвітаючою і безпечною".

"Опір Російській агресії показав, що Україна належить до ЄС. І скоро, не коли-небудь. Прийнявши Україну, ЄС довів би свою здатність до геополітичних дій", — додав він.

Політика готовності ухвалювати і реалізовувати на практиці подібні рішення веде до того, що США і Китай, які серйозно ставилися тільки до питань торгівлі з ЄС, зараз змінюють своє ставлення і з геополітичних питань.

Шарль Мішель наголосив, що ЄС вдалося "здивувати весь світ", швидко досягнувши домовленості між країнами-членами щодо жорстких санкцій проти Росії та поставок зброї в Україну.

Вступ України до ЄС — хронологія подій

28 лютого 2022 року, через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС.

Єврокомісія 17 червня 2022 року рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС і висунула сім умов для початку переговорів про вступ.

Лідери ЄС на саміті 23 червня 2022 року підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові. Єврорада пообіцяла ухвалити рішення про подальші кроки, щойно буде повністю виконано всі умови для вступу.

У березні 2023 року президентка Європарламенту Роберта Метсола припустила, що переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися вже цього року.

У червні агентство Reuters із посиланням на анонімні джерела в ЄС повідомило, що Україна відповідає двом із семи вимог для початку переговорів про вступ до Євросоюзу, але серед невиконаних залишаються "ключові", зокрема про боротьбу з корупцією.

21 вересня голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що парламентарії виконали всі вимоги ЄС і передали "естафету" наступних рішень Кабміну України.

23 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна виконала всі умови Єврокомісії і готова до переговорів про вступ до ЄС.

У жовтні ЗМІ повідомили, що Брюссель може дати "зелене світло" для початку переговорів про вступ України вже в грудні.

Нагадаємо, 31 серпня глава зовнішньополітичного відомства ЄС заявив про можливий вступ до ЄС 10 нових країн. Жозеп Боррель зазначив, що війна в Україні стала одним зі стимулів для прискореного розширення Євросоюзу.