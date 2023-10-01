Від радянських Т-72 до Leopard і Abrams. Як змінилася українська армія за 19 місяців великої війни

Сили оборони України отримали допомогу від Заходу на десятки мільярдів доларів, також мільйони доларів збирають волонтери, сотні мільярдів гривень ідуть із бюджету. Усе це видозмінило українську армію в трьох ключових компонентах: наземний, повітряний і морський. У ЗСУ є найсучасніші вітчизняні та західні рішення.

Україна відбиває повномасштабне російське вторгнення вже 19 місяців. Фокус порівняв, з яким озброєнням були Сили оборони на момент 24 лютого 2022 року, і яка зброя у захисників країни є зараз.

Сили оборони багато в чому мали радянське або модернізоване радянське озброєння: танки, артилерія, ракети. До повномасштабної війни були сучасні розробки, однак їх або не фінансували в достатніх обсягах, або вони існували в дуже обмеженій кількості. Наприклад, перша 155-мм українська САУ "Богдана" на момент повномасштабної війни існувала в одному екземплярі. Зараз усе сильно змінилося, Сили оборони мають новітні зразки західної техніки, ракети та інше озброєння. Захід не замінив усе озброєння, проте суттєвого посилив можливості ЗСУ. Фокус підготував порівняння на землі, у повітрі та на воді.

Сухопутна складова Сил оборони

Як змінився український бронетанковий кулак

На момент початку повномасштабної війни в українській армії не було жодного західного танка. Уся українська армія мала на озброєнні танки різної серії: Т-64, Т-72, Т-80 і Т-84. У кожної з цих моделей були свої модернізації, наприклад, в одного Т-64 є версії Т-64БВ, Т-64БВ зразка 2017 року, БМ "Булат", БМ "Булат-2" і низка інших. Те ж саме стосується й інших моделей. У строю перебували сотні танків у Сухопутних військах, Десантно-штурмових і Військово-морських силах. Саме вони й прийняли на себе перший удар російських окупантів.

Фактично весь перший рік Україна воювала на радянських танках, союзники передавали українській армії власні запаси радянської техніки, переважно Т-72, оскільки Т-64 не експортували до СРСР. Польща потім почала постачати глибокомодернізовані Т-72 під назвою PT-91 Twardy, потім Словаччина передала свою глибоку модернізацію M-55S, від колишнього Т-55 залишився тільки корпус. Також надходили інші танки з країн колишнього Варшавського договору. Наприкінці 2022 — на початку 2023 року Україна розбила чергову невидиму стіну в поставках, Захід погодився передати свої танки:

США — Abrams M1A1 FEP;

Низка країн разом із Німеччиною — Leopard 2А4 і Leopard 2A6;

Данія, Нідерланди та Німеччина — Leopard 1A5 різних версій;

Велика Британія — Challenger 2.

Водночас варто зазначити, що разом із західними танками Україні передали сучасні боєприпаси зі збідненим ураном. Загалом Україна отримає або вже отримала приблизно 250-300 західних танків, серед яких більше половини будуть Leopard 1.

Challenger 2 Фото: Скрін відео Leopard 2A6 Фото: Twitter Leopard 2A4 Фото: Генштаб ЗСУ Леопард 1А5 Фото: АрміяInform

Крім західної допомоги Сили оборони поповнилися сотнями трофейних танків ЗС РФ — від старих Т-62 до найновіших і найсучасніших Т-90М "Прорив". Одиниці з них Україна передала партнерам на вивчення, що стало відомо з повідомлень ЗМІ. Це дасть змогу армії США краще знати російську техніку, а відтак і краще підготуватися до конфлікту, якщо такий буде.

Т-90А у США відправили в центр випробувань

Також український військово-промисловий комплекс створив щонайменше дві "мобілізаційні" версії танків: Т-64БВ зразка 2022 року і Т-72АМТ зразка 2022 року. Західні партнери в особі Польщі та Чехії модернізують і ремонтують українські танки.

"Довга рука" ЗСУ — ракети

До моменту повномасштабної війни в Україні не було засобів уражень дальністю понад 120 км. Тактичний ракетний комплекс "Точка-У" має заявлену дальність 120 км. Також були ракети "Вільха" для однойменного РСЗВ. Вони теж мають дальність 70 км із перспективою збільшення до 200 км.

Тривалий час західні партнери відмовлялися передавати Україні далекобійну зброю через побоювання ударів по російській території. Тому "Точка-У", а згодом і ракети GMLRS були найбільш далекобійною зброєю. Однак усе змінилося з передаванням Storm Shadow і SCALP Україні. Велика Британія та Франція передали їх лише у травні 2023 року. Відомо, що ракета має дальність понад 560 км, але ймовірно, через експортні обмеження, українські боєприпаси мають обмежену дальність на рівні 250 км.

Володимир Зеленський розписується на ракеті SCALP EG, підвішену на крило Су-24 Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

За даними ЗМІ, Україна може незабаром отримати ще одну бажану зброю — балістичні ракети ATACMS, які, залежно від версії, матимуть дальність до 300 км. Також Німеччина вагається в питанні передавання крилатих ракет Taurus, схожих за характеристиками зі Storm Shadow.

Характеристики "Нептуна" в морському виконанні Фото: Укроборонпром

Також окремо варто вказати про український протикорабельний комплекс "Нептун". Його дальність становить 270 км у базовій версії, але він створювався для знищення морських цілей, наприклад, ракетного крейсера "Москва". Тому донедавна ракету не можна було використовувати для ударів по наземних цілях. Ще під час випробування "Нептуна" гендиректор і генконструктор ДККБ "Луч" Олег Коростельов заявляв, що ракету можна переробити для ударів по землі. У серпні 2023 року це стало реальністю, за даними ЗМІ, саме "Нептун" знищив ЗРК С-400 в окупованому Криму. Також заявляється, що дальність ракети становить майже 400 км, тому саме "Нептун" наразі є найдалекобійнішою зброєю в ЗСУ.

Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone фактично підтвердив наявність ракет "Нептун" типу "земля-земля". На запитання журналістів, для чого насамперед використовують боєприпас, генерал сказав, що для ударів по російській ППО.

"Мета дій із використанням цієї системи озброєнь (Нептуна — ред.) полягає в тому, щоб зробити дірки в російській ППО, а потім використовувати цю дірку в ППО для інших операцій", — заявив Буданов.

Комплекс С-200 Фото: Defense Express

Офіційного підтвердження немає, але в ЗМІ писали про те, що Україна модернізувала зенітні ракети С-200 для ударів по наземних цілях за аналогією з С-300 у ЗС РФ. Однак невідомо, чи змогли вирішити питання зі зміною головки самонаведення і збільшення маси бойової частини. Потенційно дальність ракети може становити 240-300 км.

Наявність українського ракетного озброєння дасть змогу бити по російських військових об'єктах на її території, що забороняють робити партнери з переданої зброї.

Артилерія — ствольна, самохідна та реактивна

В Україні було понад 1000 різних артилерійських систем — усі вони були радянськими зразками або модернізованими радянськими системами. Зокрема, розробляли модернізацію РСЗВ "Град", усі вони стосувалися лише шасі та кабіни. Пускові установки залишалися колишніми з некерованими снарядами. Також КБ "Луч" працювало над високоточною ракетою "Вільха", яка випускалася з радянської пускової РСЗВ.

Список артилерії в ЗСУ починається від 100-мм гармат до 203-мм САУ "Піон". Усі вони були схожі за характеристиками з тим, що є у російських військ. Переваги в дальності пострілу в України не було, а 155-мм артилерія була представлена в одному екземплярі. Дальність "Богдани", за офіційними даними, становить 42 км.

Перші західні установки почали надходити до ЗСУ з весни 2022 року. Спершу Штати передали гаубиці М777, які прозвали в армії "три сокири". 155-мм гармата мала максимальну дальність 30 або навіть понад 40 км, якщо вести стрільбу високоточними снарядами Excalibur. Після США все більше країн почали поставляти свої зразки:

САУ

M109A3, M109A5, M109A6 Paladin;

PzH2000;

AHS Krab;

Dana, Zuzana 2;

Caesar у двох версіях;

AS90;

Archer.

Гаубиці

М777;

FH70;

L119, M119;

M46;

OTO Melara Mod 56.

Окремо варто зупинитися на реактивній артилерії. США передали Україні РСЗВ HIMARS — це стало заміною для "довгої руки" ЗСУ "Точка-У", яка хоч і має дальність у 120 км, проте боєприпасів до неї обмежена кількість. Тому американські системи стали своєрідним "gamechanger". Установка з 6 високоточними ракетами дала змогу Україні зменшити російський артилерійський вал, коли за добу випускалося по 60 тисяч боєприпасів. HIMARS став накривати командні та логістичні пункти, склади з боєприпасами та інші важливі об'єкти. За HIMARS пішли й інші високоточні реактивні системи: M270, MARS II, TRG-230 і LRU, що діють за схожим принципом. Крім високої точності снарядів, відмінною рисою західних систем є швидкість перезаряджання. На перезаряджання 40 пускових "Граду" йде до 2 годин, а для HIMARS — 5-10 хвилин, оскільки змінюється пусковий контейнер.

HIMARS на "нічному полюванні"

Українська армія отримала можливість вести більш ефективну контрбатарейну боротьбу та знищувати російську артилерію. Окупанти скаржаться, що їм немає чим відповісти на такі удари.

Як і у випадку з танками, Україна кооперується із західними країнами в розробленні нової артилерії. Україна і Словаччина разом працюють над САУ Eva.

Легкоброньована техніка

Український військово-промисловий комплекс мав у своєму арсеналі велику різноманітність броньовиків: від КрАЗів до Хамві, від "Варти" до "Спартана". Також у ЗСУ є БТР-4, який навіть ворог визнав хорошою машиною. Інша легка бронетехніка була переважно радянською.

На момент кінця вересня 2023 року в українській армії є величезне розмаїття західних зразків легкоброньованої техніки: французькі ББМ AMX-10RC, фінські БТР Patria, американські БМП Bradley M2A2, польські Rosomak і низка інших. Водночас Україна націлена локалізувати виробництво багатьох зразків західної техніки, зокрема, Rhienmetall має намір виробляти БТР Fuchs, Фінляндія — одні з найкращих у своєму класі БМП CV9040, а одна з приватних українських компаній розглядає локалізацію платформи ASCOD.

ASCOD Bradley M2A2 Фото: Скрін відео CV9040 з камуфляжем Barracuda Фото: АрміяInform Patria XA-180 Фото: АрміяInform

Однак варто зазначити, що всі вищевказані постачі не означають, що в Силах оборони більше немає радянського озброєння. Масштаби війни безпрецендентні, тому в Україні досі використовують радянські БМП, БТР-60 і навіть музейні зразки, наприклад, міномет М-240 калібру 240-мм. Він виготовлявся в 1950-х роках.

Повітря — протиповітряна оборона, дрони та авіація

F-16 на підході — Бойова авіація Повітряних сил

Авіація — це вкрай дорога галузь. Повітряні сили до початку повномасштабної війни у візії до 2035 року планували перехід на західні літаки 4+ покоління. Основним претендентом називали F-16. Однак на момент 24 лютого 2022 року вся авіація була радянською або модернізованою радянською. Винищувачі представлені Су-27 і МіГ-29, штурмовики — Су-25, бомбардувальники — Су-24. Армійська авіація представлена: Мі-2, Мі-8, Мі-9, Мі-24, Мі-26. Також є транспортні літаки Ан та Іл.

F-16 будуть, льотчики вже навчаються

Найбільших змін Україні вдалося домогтися у винищувальній авіації. США дали добро на передавання F-16, а Данія, Нідерланди і, ймовірно, Бельгія передадуть свої борти Повітряним силам. Загалом Київ розглядає 4 варіанти західних літаків: F-16, Gripen, Eurofighter і Rafale.

Захід поки що не передавав Повітряним силам сучасні гелікоптери, були постачання Мі-17 і Мі-24 з Чехії, Литви та США, але все ж це радянські зразки. Також Велика Британія передала кілька бортів Sea King для пошуково-рятувальних операцій.

Велика Британія передала вертольоти Sea King Фото: Royal Navy

Головне управління розвідки Міноборони придбало за кошти волонтерів вертоліт Black Hawk. Вертолітники зазначають, що він украй маневрений, надійний і легкий в експлуатації. Самі військові кажуть, що їм потрібні ударні Apache і ті самі Black Hawk.

"Смерть із неба" — українські безпілотники

Україна закуповувала турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, які допомогли ЗСУ відбити російський наступ в перші місяці війни. Багато експертів та аналітиків зазначають, що українське керівництво занадто мало приділяло уваги розробці БПЛА. Тому українських розробників було мало. Навіть від початку повномасштабної війни Міноборони України ігнорувало придбання невеликих дронів на кшталт DJI Mavic 3. Тим часом окупанти роками розробляли "Орлан-10" і дрони-камікадзе "Ланцет".

БПЛА "Бобер" Фото: Facebook

Зараз держава інвестує в розроблення безпілотників десятки мільярдів гривень. Міністерство цифрової трансформації постійно звітує про відправлення на фронт сотень і тисяч БПЛА. Волонтери також постачають різноманітні безпілотні літальні апарати у величезних кількостях. Зараз в Україні приблизно 200 компаній займаються виробництвом БПЛА. Лінійка дуже широка: від розвідувальних дронів до великих ударних дронів-камікадзе.

Окремо варто згадати про деякі українські БПЛА:

розвідувальний Shark;

розвідувальний "Лелека-100";

гексакоптер Vampire;

розвідувально-ударний PD-2;

розвідувальний "Валькірія";

ударний БПЛА "Бобер";

безліч FPV-дронів.

Однак дрони такий самий витратний матеріал, як і машини чи інша техніка. Тому командир підрозділу аеророзвідки Юрій Касьянов наголошує, що безпілотників потрібно ще більше, у десятки разів.

"Тобто якщо зараз у середньому по Україні прилітає приблизно 50 таких БПЛА на добу (російських дронів-камікадзе), то ми повинні запускати 500. Ми таку кількість не робимо навіть за 2-3 місяці", — сказав Юрій Касьянов про виробництво "Бобрів".

Від початку великої війни партнери також передають різні безпілотники, зокрема найновіші розробки. Україна тільки не отримала хіба що стратегічного рівня БПЛА на кшталт RQ-4 Global Hawk. Також Bayraktar TB2 передавався турецькою компанією Baykar часто безоплатно. На ударні БПЛА збирали волонтери не тільки в Україні, а й у низці європейських країн. Коли кошти збиралися, то турки оголошували, що передадуть їх безкоштовно. У такий спосіб українські волонтери на зібрані гроші на TB2 купили цілий супутник, який передали в ГУР.

Bayraktar TB2, на який збирали кошти в Литві Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Небесний щит — як змінилася українська ППО

В Україні не було західних систем протиповітряної оборони. Весь арсенал складався з радянських зенітно-ракетних систем, станцій РЛС і РЕБ. Завдяки діям командування, перші удари російських ракет 24 лютого 2022 року не змогли знищити українську протиповітряну оборону. Найпотужнішою системою був С-300 із радіусом майже 100 км. Також комплекси "Бук", "Тор", "Стріла-10", С-125, "Оса", "Куб" і ПЗРК. Російські масовані удари, які почалися восени по всій країні, а до цього були численні удари по Харкову, Миколаєву, Запоріжжю та інших населених пунктах, показали необхідність посилити ППО. Восени в одному залпі окупанти могли запускати понад 100 ракет. Зараз акцент змістився на комбіновані удари дронів-камікадзе Shahed, ракет і хибних цілей.

Shahed-136 або "Герань-2"

Західні партнери передали Україні комплекси Patriot, які змогли збити навіть "гіперзвукову" ракету "Кинджал", що засвідчило хибність заяв РФ про неможливість її перехоплення. Загалом у Збройних Силах буде два комплекси, здатних збивати балістичні ракети: Patriot і SAMP/T. Отримання останнього офіційно підтвердив Володимир Зеленський. У випадку з Patriot, ЗСУ мають різні протиракети, включно з найсучаснішими PAC-3 MSE. Для боротьби з дронами Україна створила мобільні групи з великокаліберними кулеметами, а також отримала від Німеччини десятки ЗСУ Gepard. Західні системи ППО в Україні:

MIM-104 Patriot;

NASAMS;

SAMP/T;

IRIS-T SLM;

HAWK;

Гепард;

Skynex;

Starstreak HVM;

Avenger;

тисячі ПЗРК.

Україна — найбільша країна в Європі, тому наявних коштів досі недостатньо. Останні місяці ЗС РФ б'ють по Одесі дронами-камікадзе та "Оніксами". Повітряні сили збивають 80-85% дронів, проте "Онікси" збивати нічим. Також потрібно захищати не тільки критичну інфраструктуру, а й війська на лінії фронту. І там є ще одна проблема — російські КАБи — це кориговані авіабомби. Їх неможливо збити "Буком" або NASAMS. Потрібен Patriot, яких в Україні обмежена кількість. Крім цього, посилити ППО мають західні винищувачі F-16.

Морський компонент — морські дрони, кораблі та ракети

Україна модернізувала ВМС за концепцією "москітного флоту" — будувалися невеликі катери і кораблі з ракетним або артилерійським озброєнням. Також були замовлені в низці країн бойові кораблі та патрульні катери. З початком повномасштабної війни було ухвалено рішення затопити фрегат "Гетьман Сагайдачний", щоб у разі окупації Миколаєва, його не отримав ворог. Після окупації Маріуполя і фактичної втрати Азовського моря, у Військово-морських силах флот сильно скоротився.

Церемонія закладання другого корвета класу Ada Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Водночас Україна до повномасштабної війни підписала кілька великих контрактів:

Туреччина — 5 корветів типу Ada. Перший уже спустили на воду, другий — почали будувати;

Франція — 20 патрульних катерів для прикордонників FPB 98;

Велика Британія — два протимінні трали типу Sandown і 8 ракетних катерів нового проєкту;

США — 16 патрульних катерів Mark VI, 6 із них передадуть безоплатно.

Через повномасштабну війну очевидно, що більшу частину з них буде проблематично поставити, також невідомо про стан угоди з британцями на розроблення 8 катерів. Тому зараз робиться акцент на річковому флоті та ударних морських дронах.

Морські дрони України — Чорноморському флоту приготуватися

Морські дрони стали асиметричною відповіддю України на загрозу російського Чорноморського флоту. За 19 місяців повномасштабної війни дрони суттєво еволюціонували. Відомий аналітик H I Sutton створив інфографіку еволюції українських морських дронів.

Графік розвитку українських морських дронів Фото: Twitter H I Sutton

Один такий дрон може нести до 400 кг вибухівки. За словами начальника ГУР Кирила Буданова, РФ знищує 60-70% морських дронів, проте решта 30% досягають мети. В Україні налагодили серійне виробництво морських дронів, зокрема за кошти волонтерів.

Також ведеться розроблення підводних дронів "Марічка". Радіус дії сягає 1000 км, тобто дрон зможе досягти будь-якої точки Чорного моря. Його розробляють волонтери AMMO.UKRAINE. Заявляється, що він не піддається впливу РЕБ і має унікальну систему зв'язку з оператором.

Щонайменше 30% українських морських дронів досягають мети

Захист українського узбережжя — Harpoon, Нептун і RBS-17

На момент початку повномасштабної війни в Україні був тільки "Нептун", який прикривав море від висадки російського десанту. Відомо, що ВМС України отримали один дивізіон, а другий мав надійти навесні 2022 року. Невідомо, скільки є "Нептунів" на даний момент. Однак достовірно відомо, що союзники передали Україні перевірений часом протикорабельний комплекс Harpoon і RBS-17. Останній можна застосовувати як для морських, так і наземних цілей. Один із таких епізодів потрапляв на відео.

Союзники передали Україні протикорабельний комплекс Harpoon і RBS-17

Отже, українське узбережжя захищене в кілька шарів — найдалекобійніший "Нептун" із радіусом до 270 км, потім Harpoon, який має дальність у районі 100-150 км, залежно від версії ракети, і RBS-17 малого радіусу дії. Крім цього Україна неодноразово знищувала російські катери ударними безпілотниками, дронами-камікадзе і навіть ПТРК.

За всього арсеналу українська територія все ще вразлива з боку Черонмороського флоту через крилаті ракети "Калібр" і берегові протикорабельні комплекси "Онікс". Висадити десант окупанти не можуть, але можуть запускати ракети.

Варто зазначити, що західна допомога не обмежується перерахованими вище системами і комплексами. Україні передають інженерні машини, мільйони боєприпасів різних калібрів, засоби індивідуального захисту, прилади нічного бачення і багато іншого озброєння, що не оголошується публічно. Однак через масштаби війни потрібно ще більше.