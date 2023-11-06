"Як було до війни": повне відновлення Маріуполя займе 20 років – мер міста

Російські військові майже повністю знищили місто. Для повноцінного відновлення Маріуполя після деокупації необхідно близько 14,5 млрд доларів та чимало часу

Маріуполь став одним із міст, які найбільше постраждали від російського вторгнення та окупації. Для повноцінного його відновлення знадобиться близько 20 років. Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

За словами мера міста Вадим Бойченко, саме стільки часу знадобиться, щоб не лише ліквідувати наслідки окупації, але й для будівництва нового міста. Власне, йдеться про план відновлення "Mariupol Reborn", який презентували у лютому цього року та який складається з двох частин.

"План швидких дій" передбачає 2 роки й 154 проєкти. Якщо говоримо про повне відродження міст до тої чисельності населення, яка була до війни – це 20 років", — зазначив Бойченко.

Мер Маріуполя зазначив, що у відновленні міста після деокупації допомагатимуть міжнародні партнери. Також він розповів, що вже зараз звернулися до європейських партнерів, які допоможуть визначити чіткі терміни та вартість відновлення.

План відновлення Маріуполя

Згідно з проєктом "Mariupol Reborn", відбудова міста коштувати понад 14,5 млрд доларів. На першому етапі заплановано провести оцінку ушкоджень та збитків міста та створення загального віртуального плану майбутнього міста.

Як зазначали раніше на презентації проєкту, спільно з міжнародними партнерами планується сформувати нову економічну модель Маріуполя. Загалом у перші 18 місяців після деокупації міста планується розпочати за 12 напрямкам 154 проєкти відродження.

Загалом за інформацією проєкту, у Маріуполі пошкоджено 90% важливої інфраструктури, а внаслідок військових дій загинуло 22 тис. мирних мешканців.

Зокрема, окупанти знищили чи пошкодили понад 2,2 тис. багатоквартирних будинків та 38,8 тис. приватних будинків. Також різні ушкодження мають 85 об’єктів культури та спорту, 15 лікарень, 63 школи та 79 дитячих садочків.

Окупація Маріуполя

Російської військові почали підходити до Маріуполя та намагатися брати у кліщі вже 26 лютого 2022 року. Місто безперервно обстрілювали та вже у перші дні війни було пошкоджено критичну та комунальну інфраструктуру.

Українські військові обороняли місто, а комунальними намагалися відновити комунікації, попри перешкоджання окупантів. Також російські військові хотіли створити гуманітарну катастрофу у місті та перешкоджали постачанню продовольства та евакуації з міста.

Російські війська від самого початку вторгнення намагалися знищити місто. Так, 9 березня війська Росії скинули бомбу на пологовий будинок та зруйнували його. Також було знищено дитяче й терапевтичне відділення.

Вже 11 березня мер Маріуполя повідомляв, що кожних 30 хвилин авіація РФ працювала по житлових масивах. Тоді ж він зазначив, що у полоні російських військових перебуває понад 400 тис. маріупольців.

Вже у середині березня минулого року, менш як через місяць повномасштабного вторгнення, у Маріуполі не залишилося жодної будівлі без пошкоджень. Зруйновано було майже 90% міста. Через пошкодження спецтехніки служби не могли виїжджати та гасити пожежі, які виникли внаслідок обстрілів.

Російські військові посилено намагалися окупувати місто. Осередком спротиву українських військових на вторгнення військ РФ став металургійний комбінат "Азовсталь". Саме на цьому заводі від ворожих ударів з початком повномасштабного вторгнення переховувалася чимала кількість цивільного населення Маріуполя.

Бої за Азовсталь тривали з 18 березня до 20 травня 2022 року. Після 86 днів оборони майже 2,5 тис. захисників вийшли з заводу "Азовсталь" та потрапили у російський полон. 20 травня Росія оголосила про повне захоплення металургійного заводу та Маріуполя.

Нагадаємо, нещодавно у мерії Маріуполя заявили, що окупанти проводять "інвентаризацію" у місті. Так, житло у якому немає власників заносять до окремого списку. У міській раді вважають, що таким чином Росія намагається привласнити чуже майно мешканців.

Також у жовтні радник мера Маріуполя розповів, що Росія заселяє у місто кавказців та мігрантів з Азії. Зазначається, що РФ стимулює людей переїжджати у місто грошима, які вони не зможуть заробити на території Росії.