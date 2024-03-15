Рейди РДК і ЛСР: у Бєлгороді не припиняються вибухи, а людям заважають евакуюватися (відео)

Повстанці закликали росіян почати евакуацію з небезпечних прикордонних регіонів, проте місцева влада заважає населенню убезпечити себе. У Бєлгороді протягом дня тривали сильні вибухи.

У прикордонних регіонах Росії останні кілька днів особливо неспокійно. Крім повідомлень про нібито обстріли, в областях проходить рейд кількох формувань. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Розпочався четвер із того, що в Міністерстві оборони Росії поскаржилися на роботу протиповітряної оборони через атаку дронів по Бєлгородській і Курській областях, у чому звинуватили українську сторону.

У відомстві додають, що силам ППО вдалося "перехопити і знищити" 25 БПЛА — 14 над Бєлгородською областю і ще 11 над Курською. Про руйнування в Міністерстві оборони нічого не написали.

Уже вранці губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі написав, що над містом знову працювала ППО і вдалося нібито збити 8 повітряних цілей.

"За попередніми даними, внаслідок прильоту в легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про 2 постраждалих жінок та одного чоловіка. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце. У місті Бєлгороді є пошкодження у двох приватних домоволодіннях і на території одного із закладів охорони здоров'я", — написав В'ячеслав Гладков.

Російське медіа Mash у цей момент почало стверджувати, що в Бєлгородську область намагалася проникнути нібито українська ДРГ, і що після села Сподарюшине йшли бої. Жодних доказів з їхнього боку надано не було.

До речі, пізніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) поділилися перехопленням розмови, з якого вдалося дізнатися, що в Бєлгородській області через "приліт" могла загорітися районна адміністрація. Статися це могло на Грайворонському напрямку, як додали в розвідці. Один зі співрозмовників заявив, що влетіло майже просто в кабінет.

Рейди в Росії: зведення за 14 березня

12 березня представники Легіону "Свобода Росії", "Сибірського батальйону" і "Російського добровольчого корпусу" (РДК) перейшли кордон із Росією і влаштували в кількох регіонах рейди. За два дні відбулося чимало захопливих подій.

Боєць Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський з позивним "Лютик" порекомендував жителям Бєлгородської та Курської областей почати евакуацію. Пов'язано це з тим, що є загроза для військових об'єктів на території двох регіонів, тому місцевому населенню краще себе убезпечити.

Пізніше до росіян звернувся і "Російський добровольчий корпус". Командир Денис Рекс нагадав, що добровольці давно попереджали місцеву владу про те, що через терор в Україні можливі удари у відповідь, однак вони були проігноровані.

У зв'язку з цим мирне населення Бєлгородської та Курської області має не чекати, що все закінчиться, а намагатися врятуватися самостійно.

"Негайно залиште Курську і Бєлгородську області, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь по військових об'єктах на цій території протягом півтори години після цього відеозвернення", — заявив командир РДК.

Коли дедлайн закінчився, у Бєлгороді справді знову прогриміли вибухи і сталося це в центральній частині міста.

Виявилося, що покинути регіон не так просто, адже місцева влада почала блокувати евакуацію. У результаті паніка серед росіян лише збільшилася. Місцева мешканка розповіла, що силові структури посилили охорону залізничного вокзалу.

"Корочанський (район, — ред.) обстріляли і таксистів обстріляли, не знаю, як наші будуть їхати. Так, залізничний вокзал уже оточили, все, нікого не пускають ні туди, ні назад, я не знаю, пі***ць якийсь. Нехай вони біля Прохорівки сходять", — ідеться в повідомленні.

Бійці РДК у своєму Telegram-каналі закликали місцеву владу не робити дурниць і негайно оголосити евакуацію з усієї території тих населених пунктів, де і проходять рейди.

"Ми вимагаємо від губернаторів припинити виконувати злочинні накази кремлівського режиму і не перешкоджати евакуації мирних громадян із зони бойових дій, які самі вже вирішили залишити свої домівки і рятувати життя своїх сімей. Операція зі звільнення Курської та Бєлгородської областей триватиме до досягнення всіх поставлених цілей", — йдеться в повідомленні.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі телемарафону також підтвердив факт того, що російська влада почала блокувати евакуацію. Відповідно, противник хоче використовувати своїх же людей як "живий щит", щоб захистити режим. Водночас у деяких населених пунктах на кордоні з Україною людям все ж дають виїхати.

Легіон "Свобода Росії" ввечері 14 березня додатково нагадав росіянам про необхідність почати евакуацію з Курської та Бєлгородської областей. Для цього бійці дали гуманітарний коридор, який триватиме з 21:00 четверга, по 07:00 п'ятниці.

"Після цього ми починаємо масовану атаку по путінським військовим у зазначених на карті населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

У РДК закликали росіян евакуюватися з небезпечних регіонів до ранку Фото: Російський добровольчий корпус (РДК)

Окремо в ЛСР звернулися до бійців ЗС РФ із пропозицією, яка може врятувати їхні життя. За словами заступника командира "Цезаря", російські військові можуть вийти до добровольців без зброї з піднятими руками і здатися в полон. Ба більше, можна навіть перейти на бік ЛСР і боротися з режимом Кремля разом.

Такі випадки дійсно вже були зафіксовані. У Бєлгородській області бійці ЗС РФ вивісили білий прапор і здалися РБК.

Рейди в Росії: як реагують в Україні

Наприклад, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповідав, як події в прикордонних областях Росії можуть позначитися на виборах президента. За його словами, такі бої здатні спровокувати зміни в елітах. Для тих, хто утримує владу, заарештувати і відправити Володимира Путіна в Гаагу буде гарантією виживання.

"Це буде до моменту, поки в Росії не почнеться масштабна трансформація кривавого типу — революція", — розповідав Михайло Подоляк.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляв, що повстанці мають повне право перебувати на своїй території і захищати свободу. Найближчим часом таких інцидентів буде ставати тільки більше і Володимир Путін разом зі своїм режимом має бути до цього готовий.

"Я більш ніж упевнений, що ті росіяни, які прагнуть свободи, прагнуть незалежності, обов'язково здобудуть перемогу", — говорив Олексій Данілов.

Не оминув тему рейдів у Росії і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає "Об'єктив". За його словами, те, що відбувається в Білгородській області, абсолютно не позначилося на штурмових діях окупантів на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Після фактичного затишшя бої поновилися.

При цьому стягування додаткових резервів через рейди на кордоні не фіксується.

"Щодо можливої концентрації військ на півночі нашої території на Бєлгородському напрямку, то ми таку концентрацію поки що не спостерігаємо, навіть у зв'язку з активністю їхніх внутрішніх певних історій", — заявив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 12 березня колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Бєлгородської області йде бій. За його словами, Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" прорвалися на територію регіону.

13 березня Олексій Барановський говорив про те, що ЛСР збирається піти маршем на Москву. Він зазначив, що наступ на столицю РФ — стратегічне завдання російських добровольців, до якого вони ще не готові.