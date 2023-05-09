Великі зміни: Seat збирається відмовитися від випуску автомобілів

Випуском електромобілів займеться суббренд Cupra, тоді як Seat випускатиме інші "мобільні рішення". Повна відмова бренду від автомобілів може статися вже з 2030 року.

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Іспанський бренд Seat планує відмовитися від випуску нових автомобілів після 2030 року, повністю змінивши свій напрямок. Про це розповіли на сайті Autocar.

Наразі єдиним електричним транспортом Seat є скутер Mó. Бренд розглядає випуск й інших "мобільних рішень", серед яких мікроавтомобілі та велосипеди.

Seat Mó є єдиним електричним транспортом від іспанського бренду Фото: SEAT

Рішення іспанського бренду безпосередньо пов'язане із забороною на продаж нових автомобілів з ДВЗ з 2035 року в Євросоюзі. До 2030 року Seat усе ще випускатимуть авто.

Модернізований мікроавтомобіль Seat Minimo, який є модернізованою версією Renault Twizy, має стати одним із перших проєктів у межах нової стратегії бренду. Вихід моделі відклали через пандемію, але тепер керівництво дало "зелене світло".

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Голова Seat Вейн Гріффітс заявив, що Seat не випускатиме електромобілі як мінімум до 2026 року. Натомість виробництвом електричних моделей займеться суббренд Cupra.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернеті опублікували перші фото та патентні зображення нового електрокросовера Cupra Tarvascan.