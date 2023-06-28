Нові електричні пікап і позашляховик Volkswagen розсекретили до прем'єри (фото)

Знамениті позашляховики Scout відродять у форматі електромобілів "під крилом" концерну Volkswagen. Виробництво авто налагодять у США.

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В інтернет випадково потрапили зображення позашляхових електромобілів Scout. Їх показали під час презентації в межах заходу Volkswagen Capital Markets Day. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Дизайн виконаний у дусі класичного Scout 1961 року Фото: autoevolution.com

На рендері зображені позашляховик і чотиридверний пікап Scout. Їхній дизайн виконаний у дусі класичного International Harvester Scout 1961 року — в авто високий капот і вигнуті задні стійки даху.

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Нагадаємо, що Volkswagen викупив бренд Scout. Під цією маркою в США випускатимуть електромобілі підвищеної прохідності. Концепт-кари майбутніх моделей презентують у 2024 році, а їх виробництво стартує з 2026 року.

Стартова ціна Scout складе близько 40 000 доларів Фото: Volkswagen

Поки що інформація про електромобілі Scout тримається в секреті. Відомо, що стартова ціна електромобілів становитиме близько 40 000 доларів, а запас ходу досягне приблизно 600 км.

Авто побудують на повністю новій платформі, а основний упор розробники зроблять на позашляхові якості. Головним конкурентом Scout називають Rivian. Щорічно планують випускати по 200 000 таких електрокарів.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує електромобілі потужністю до 1700 к. с.

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