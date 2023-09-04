Найдорожчий позашляховик Toyota розсекретили незадовго до прем'єри (фото)

Передню частину Toyota Century SUV показали перед презентацією 6 вересня. Позашляховик отримає стриманий, але стильний дизайн і пропонуватиме високий рівень розкоші.

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Новий флагманський позашляховик Toyota Century SUV представлять уже 6 вересня. Бренд уперше показав передню частину новинки. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Toyota Century SUV стане найдорожчим і найрозкішнішим автомобілем у лінійці бренду. Позашляховик конкуруватиме з BMW X7, Mercedes-Benz GLS і Cadillac Escalade.

Прем'єра позашляховика відбудеться 6 вересня в Токіо. Саме тоді будуть розкриті всі технічні характеристики моделі.

Спереду Toyota Century SUV встановлена роздільна оптика. Між фарами знаходиться широка решітка радіатора з логотипом суббренда.

Спереду знаходиться широка решітка радіатора Фото: Toyota

Минулого разу Toyota показували задню частину флагмана. Вона також отримала роздільну оптику.

Ззаду розташована роздільна оптика Фото: Toyota

Силует Toyota Century SUV буде схожий на Rolls-Royce Cullinan. Новинку запропонують з інтер'єром на 4 і 5 посадкових місць.

Інсайдери заявили, що модель буде заснована на платформі TNGA-K. На ній побудовані седани Avalon і Camry, а також кросовер Highlander.

З чуток, позашляховик оснащуватимуть гібридною силовою установкою з 3,5-літровим бензиновим двигуном V6 і електромотором сумарною потужністю 406 к.с. Найімовірніше, пізніше стане доступна версія на електротязі.

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Очікується, що початкова ціна Toyota Century SUV становитиме 20 мільйонів ієн (137 000 доларів). Новинку запропонують не тільки в Японії, а й в інших країнах світу, включно зі США.

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