Саморобні дрони на війні в Україні виявилися кращими за заводські, — NYT

На озброєнні російських і українських військ є серійні боєприпаси, що барражують, але останнім часом на фронті частіше застосовують FPV-коптери. Військові цінують їх за гнучкість та дешевизну.

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Дешеві саморобні дрони на війні в Україні виявилися ефективнішими, ніж заводські серійні моделі. Такого висновку дійшли журналісти американського видання New York Times, які поспілкувалися з українськими солдатами.

Росія виробляє дрони-камікадзе "Ланцет" і закуповує в Ірану ударні безпілотники Shahed у той час, як США передають українським військам баражувальні боєприпаси Switchblade. Як кажуть військові, у серійних моделей велика дальність польоту та забійна сила, проте вони не такі гнучкі у використанні, як саморобні коптери-камікадзе. Наприклад, Switchblade, як і Shahed, автономно летять до заздалегідь запрограмованих цілей, а кустарні БПЛА управляються оператором безпосередньо.

Українці за 14 місяців війни навчилися збирати смертоносні машини з розважальних дронів, побутової електроніки та обладнання для комп'ютерних ігор, у тому числі "камікадзе", які вибухають під час зіткнення з метою. Такі БПЛА побудовані на основі рами для перегонів та вибухівки, прикріпленої за допомогою стрічок або пластикових стяжок. Солдати та цивільні волонтери роблять дешеві дрони-камікадзе у гаражних майстернях, експериментуючи та винаходячи матеріали для 3D-друку, вибухові речовини та програмне забезпечення, щоб обходити російські засоби радіоелектронної боротьби.

Бійці ЗСУ кажуть, що використовують такі безпілотники частіше, ніж росіяни. Дрони-камікадзе є одноразовою зброєю, адже їх навіть не можна безпечно приземлити після запуску. Зате вони коштують лише кілька сотень доларів і можуть при цьому вразити БТР чи дорожчу техніку ЗС РФ. Вже є багато роликів, як дрони наздоганяють та танки на ходу, у відчинені люки та двері броньованих машин, а також бліндажі, де ховаються солдати.

"Я бачу величезний потенціал для цієї зброї в окопних боях, які переважають на війні. Будь-яке обладнання може бути вражене у місці, де противник думає, що він на мільйон відсотків у безпеці", — поділився майор Кирило Верес, командир української бригади, дислокованої під Сіверськом, на північ від Бахмуту.

Раніше писали, що таке FPV-дрони і чому вони виявилися ефективними на війні. Багато організацій в Україні займаються їхньою збіркою, щоб передавати військовим.

Нещодавно повідомлялося, що в Україні сотнями виробляють дешеві ударні дрони, але цього все одно мало. Вітчизняні виробники досі не можуть повністю закрити всі потреби армії у безпілотних апаратах.