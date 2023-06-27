Робот Odysseus 6K шукає уламки підводного човна "Титан": як він допоможе слідству (відео)

Odysseus 6K першим виявив ймовірне місце вибуху, засіяне уламками підводного апарату, який вирушив до затонулого "Титаніка". Зараз він продовжує дослідження, воно триватиме близько тижня.

Related video

Дослідники шукають уламки і жертв аварії підводного апарата Titan ("Титан") в Атлантичному океані за допомогою глибоководного робота Odysseus 6K. Про це повідомив телеканал CBS News, посилаючись на повідомлення американської влади.

Що відомо про робота Odysseus 6K

У четвер, 22 червня, дистанційно керований апарат Odysseus 6K виявив на дні океану поле уламків, яке вказує на місце вибуху батискафа "Титан". Робот належить компанії Pelagic Research Services, яка співпрацює з Радою з безпеки на транспорті Канади і Береговою охороною США і сподівається витягти останки зниклого підводного човна.

Фахівці запускають Odysseus 6K з корабля Horizon Arctic у Північній Атлантиці. Апарат занурюється зі швидкістю 25 м/хв. і може проводити під водою до 75 хв. залежно від умов, максимальна швидкість руху становить 35 м/хв., а глибина — 6 км. Роботу ускладнюють неспокійна погода, сильні течії, помутніння води і погане освітлення, оскільки вони знижують видимість.

Робот Odysseus 6K спускають для пошуку уламком підводного човна "Титан" Фото: Facebook

У неділю, 25 червня, Odysseus 6K здійснив четверту експедицію до морського дна. За даними The Conversation, робот веде пошуки на глибині приблизно 1800 м приблизно за 600 км від берега, він може записувати або передавати на поверхню відео і показання датчиків. У компанії Research Services повідомили телеканалу CNN, що місія триватиме ще близько тижня, проте не розкрила, чи вдалося вже знайти якісь важливі частини "Титана".

Проблеми робота Odysseus 6K

Як заявив Ед Кассано, керівник проєкту з підводних об'єктів на борту канадського судна Horizon Arctic, робот уже успішно дослідив об'єкти, що становлять інтерес, відповідно до вказівок бортового аварійно-рятувального персоналу, проте коли спустився на 4 км (приблизно на такій глибині спочивають рештки лайнера "Титанік"), дослідники зіткнулися із серйозними проблемами, що заважають виконати операцію.

"Поточна фаза вилучення є дуже складною та ризикованою, особливо на такій глибині. З огляду на безперервну роботу за неймовірного атмосферного тиску, температури та стресів довкілля, це свідчить про майстерність команди та хорошу конструкцію Odysseus", — висловився представник Pelagic Research Services Джефф Махоні.

У коментарі CNN він додав, що уламки "Титана", найімовірніше, будуть надто важкими, щоб Odysseus 6K зміг підняти їх на поверхню самостійно. Для цього Pelagic Research Services мають об'єднати зусилля з іншою компанією — Deep Energy.

Головний слідчий капітан Джейсон Нойбауер пояснив, що влада хоче зібрати на місці катастрофи докази, щоб провести офіційне слухання щодо компанії OceanGate, яка володіє "Титаном", і визначити причину його вибуху. Слідство припускає, що організація могла навмисне порушити закон, проявивши некомпетентність і недбалість під час відправлення експедиції до місця аварії "Титаніка".

19 червня з'явилася інформація про втрату зв'язку з екіпажем підводного човна "Титан", що належить компанії OceanGate Expeditions. Відомо, що п'ятеро осіб вирушили на ньому до затонулого корабля "Титанік".

22 червня дослідники знайшли уламки, що вказують на вибух батискафа "Титан" поруч із "Титаніком". Як заявили в Береговій охороні США, фахівці вивчають ситуацію.

Експерти вважають, що причиною загибелі "Титана" могли стати дефекти корпусу. Компанію OceanGate Expeditions неодноразово попереджали про недоліки, які можуть призвести до загибелі екіпажу і пасажирів.