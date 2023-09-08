Україна може закупити бойових роботів-"павуків" Funnel Web: чим вони корисні для ЗСУ (фото)

Безпілотники Funnel Web можуть швидко підбиратися дуже близько до позицій противника і запускати ракети в автономному режимі.

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Україна проявляє увагу до автономного бойового робота Funnel Web з Австралії, який може знищувати техніку і живу силу противника. Про це пише видання The Sun у своєму матеріалі, опублікованому в середу, 6 вересня.

За даними медіа, деякі представники Міноборони України уважно стежать за проєктом робота й обговорюють плани його безпечного використання у війні з Росією. Автономна система, що запускає ракети, здатна прорвати лінію опору противника, може допомогти і значно прискорити контрнаступ Збройних сил України.

Що відомо про Funnel Web

Названий на честь смертоносного австралійського павука, Funnel Web можна керувати за допомогою простого портативного пристрою. Безпілотник обладнаний камерами, які дають змогу оператору оцінити бойову обстановку і якомога точніше навести ракети на ціль.

Прототипи цих пускових установок невеликі, розміром 60х900 мм і вагою всього 1,5 кг. Це означає, що вони можуть швидко переміщатися і займати найвигіднішу позицію для того, щоб зробити удар. Розмір ракети, яку можна запустити за допомогою роботів, варіюється від 80 мм до 1,2 м.

Зазначимо, що на 31-й Міжнародній оборонній виставці в Польщі у вівторок виробник ракети Black Sky Aerospace і розробник роботів Funnel Web Systems повідомили, що демонстрація ракетної установки пройшла успішно. Генеральний директор Black Sky Aerospace у своєму виступі особливо наголосив на тому, що його безпілотники допомагають зберегти життя військовим, адже можуть підступатися дуже близько до позицій противника, а сам запуск ракети відбувається дистанційно.

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Чим новий безпілотник може бути корисний ЗСУ і не тільки

Також у Black Sky Aerospace вважають, що їхніх "отруйних павуків" може використати не лише Україна, а й сусідні з нею країни, щоб зменшити ймовірність розвитку бойових дій уже на своїх територіях.

"Те, що відбувається зараз в Україні, показує, що інноваційний цикл має реагувати на найсучасніші загрози і можливості. Якщо сили вторгнення подумають, що під будь-яким кутом можуть бути встановлені роботизовані ракети, то, можливо, це змусить їх замислитися", — висловив думку глава відділу системного проєктування компанії-розробника роботів Андре Преллер.

Компанія також запевняє, що вже може виготовляти низку ракет до цієї системи на замовлення з темпами виробництва близько 100 одиниць для звичайних ракет, а також 25 одиниць спеціалізованих керованих ракет UTE на тиждень.

Такий вигляд має нова австралійська система Funnel Web

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що ЗСУ потрібно 10 000 роботів для боротьби з Росією. Роботи, такі як "Скорпіон 2", вже допомагають українським військовим проводити бойові операції, але їх все ще дуже мало.

Також ми писали про те, що бойовий робот THeMIS показав, що вміє на полі бою. Наземний бойовий робот-безпілотник із системою інтелектуальних функцій MIFIK виконав усі поставлені бойові завдання навіть у складних природних умовах, які йому створили на випробуваннях.