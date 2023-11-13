"Ворогу не варто розслаблятися": чому ЗСУ так рідко обстрілюють операторів дронів із РФ

Комплекси AeroScope показують, де ховаються російські пілоти, однак для їхнього ураження потрібна дорозвідка та узгодження з командирами. Утім, коли дуже потрібно, українці знаходять вихід.

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Українські військові доволі рідко завдають ударів по російських операторах безпілотників, навіть якщо дізнаються про їхнє місце розташування завдяки комплексам AeroScope. Про це написав експерт у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов на своїй сторінці у Facebook у неділю, 12 листопада.

За його словами, одних даних AeroScope або повідомлень від місцевих жителів замало, щоб ухвалити рішення про артилерійський удар або інший метод атаки — обов'язково потрібна візуальна або інша дорозвідка.

У такого алгоритму роботи є як плюси, так і мінуси. З одного боку, дорозвідка допомагає істотно економити боєприпаси, не витрачаючи їх на незначні або фальшиві цілі противника. З іншого боку, для того, щоб перевірити отримані від радіорозвідників дані, потрібен час, і доки військові шукатимуть вільний квадрокоптер або БПЛА-літак, який можна запустити в розвідку, російський пілот може виконати своє завдання та сховатися.

"І тут всю систему руйнують горизонтальні зв'язки в ЗСУ. Будь-який командир архідивізіону має десяток снарядів "на ничці" і легко може вдарити по супротивнику на прохання друга з РЕБ, РЕР або розвідки без тривалого ланцюжка узгоджень, коли: "Михалич, ну дуже треба". Тож противнику розслаблятися не варто", — підсумував Сергій Флеш.

Раніше писали, що росіяни використовують комплекси AeroScope від китайської компанії DJI, щоб стежити за дронами та операторами ЗСУ. Вони використовують технологію, що розшифровує сигнали зв'язку між БПЛА і пультами управління. У підсумку користувачі дізнаються модель дрона, швидкість, напрямок, висоту польоту, а найголовніше — місце запуску і розміщення оператора.

Нещодавно хакери навчилися визначати місце розташування операторів дронів DJI без AeroScope. Вони зламали прошивку однієї з моделей БПЛА, вивчили її і створили спеціальний пристрій для дешифрування сигналу за кілька сотень доларів.