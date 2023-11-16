"Чує" дрони і ракети: як система FENEK захищає інфраструктуру України (відео)

Завдяки чутливим мікрофонам технологія, названа на честь вухатої лисиці, точно визначає відстань, напрямок і швидкість повітряних загроз.

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Компанія Octava Defence представила нову систему акустичного пошуку FENEK, яка входить до платформи "Сфера", покликаної захистити критично важливі об'єкти в Україні від російських дронів і ракет. Подробиці засновник проєкту Олександр Кардаков розповів в інтерв'ю dev.ua.

FENEK дає змогу виявляти та ідентифікувати повітряні цілі з високою точністю, визначати їхній напрямок, швидкість і відстань. Система має переваги порівняно з іншими рішеннями на ринку, як-от використання смартфонів і спеціалізованих військових систем, завдяки великій кількості мікрофонів і використанню математичних алгоритмів.

Дальність сприйняття звуку такою системою залежить від погодних умов і може досягати від 2 до 10 кілометрів. Більш точні результати досягаються при використанні декількох датчиків. Системи акустичного пошуку можуть бути інтегровані з радіолокаційними системами для розширення області виявлення цілей.

"Це вже буде не просто статистична система, а інструмент виявлення та ідентифікації цілей, який може бути інтегрований у систему ППО. Такі системи можуть працювати в парі з радіолокаційними системами, які традиційно слабкі, наприклад, у низинах, руслах річок, де хвилі загасають", — зазначив Олександр Кардаков.

За його словами, якщо встановити два ешелони пристроїв на відстані 20-25 кілометрів від цілі, то точність буде вже висока. За 5-6 хвилин до наближення до об'єкта захисники можуть дізнатися про напрямок і тип цілі. А самі цілі будуть готові навіть до збивання в ручному режимі.

Компанія Octava Defence представила нову систему акустичного пошуку FENEK, засновану на ешелонованій мережі акустичних датчиків Фото: dev.ua

Кардаков також розповів журналістам, чому система акустичного пошуку FENEK отримала свою назву: "Фенек — це взагалі лисиця, яка мешкає в пустелях Північної Африки. Вона має дуже великі вуха і чимось схожа на сам пристрій".

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Характеристики системи FENEK:

можливість визначення азимута, кута місця і рівня акустичного сигналу від повітряної цілі;

відокремлення акустичних сигналів, що йдуть з повітря і від поверхні землі;

можливість визначення математичними методами орієнтовних параметрів джерела акустичного сигналу (повітряної цілі), навіть на одному локально встановленому пристрої;

після відокремлення акустичних сигналів, що йдуть з повітря і від поверхні землі здійснюється аналіз за сигнатурами;

завдяки математичному опрацюванню ймовірність правильного визначення повітряної цілі становить 0.9 — 1;

похибка правильного визначення повітряної цілі (false positive) і (false negative) наближається до 0.

Як працює платформа "Сфера"

Зазначимо, що система акустичного пошуку FENEK — це складова уніфікованої платформи захисту об'єктів критичної інфраструктури "Сфера", над якою працює Octava Defence. Спочатку радіолокаційна станція, розміщена за межами об'єкта, виявляє цілі на відстані до 30 км. Після цього ешелонована система акустичних датчиків "ФЕНЕК" визначає азимут, кут міста та ідентифікує ціль. А підсистема відеоспостереження забезпечує візуальне та теплове цілодобове спостереження.

Далі інформація від радіолокаційної станції, акустики та системи відеоспостереження передається на підсистему управління, візуалізації та аналізу. Вона обробляється автоматично і дає команду на підсистему знищення БПЛА та передається підрозділам ППО та іншим, оснащеним зенітною і стрілецькою зброєю. Одночасно вся інформація про ціль та її траєкторію передається на планшети підрозділів охорони об'єкта, оснащених стрілецькою зброєю.

Нагадаємо, раніше Олександр Кардаков говорив про те, що Україні потрібно використовувати спеціальну систему акустичної детекції для поліпшення захисту енергетичних об'єктів від ударів росіян. Як зазначив експерт, розширення акустичної мережі та комбіноване використання з іншими засобами детекції робить атаки на таку систему безглуздими.

На початку липня про перспективи надання ізраїльських комплексів ПРО розповів чинний тоді міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, "Залізний купол" не зовсім підходить для української ППО, оскільки вона нездатна захистити від крилатих і балістичних ракет.