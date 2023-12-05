"Копія французького катера": експерт розкрив правду про морські дрони Росії (відео)

Росія почала будівництво десяти безпілотних катерів, здатних нести до півтонни вибухівки, і це велика загроза для України, вважає Олександр Коваленко.

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Росія намагалася створити власний безекіпажний катер протягом деякого часу, але не мала відповідних технологій. Тепер же росіяни могли отримати їх завдяки вивченню французьких безпілотних катерів Inspector Mk2, розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю NV.

Як росіяни скопіювали морські дрони

"Деякий час вони досліджували і вивчали безекіпажні катери Inspector Mk2 французької компанії ECA Group, які з 2016 року поставлялися для Військово-морського флоту Росії для мінних тральщиків. Тому не здивуюся, якщо виявиться, що це — базова копія саме французького безекіпажного катера", — сказав експерт.

Олександр Коваленко уточнив, що російські військові повністю освоїли технологію виробництва цих катерів і, можливо, вже створили їхню власну версію.

Зазначимо, що дещо раніше Росія оголосила характеристики морських безпілотників, які включають дальність до 220 км і вантажопідйомність до 600 кг, включно з бойовим навантаженням. Своєю чергою Олександр Коваленко зазначив, що таке велике бойове навантаження становить загрозу, однак є ймовірність, що озвучені росіянами технічні характеристики можуть бути завищеними.

"Бойова частина масою більше, ніж пів тонни — це насправді досить загрозливо. Це більше, ніж вага авіаційної бомби. Але тут зменшена дальність до 220 км. Тому не виключаю, що росіяни шляхом зменшення дальності плавання збільшили масу бойової частини", — висловив свою думку експерт.

Попри це, Олександр Коваленко вважає, що наразі зарано говорити про реальні технічні характеристики безекіпажного катера, оголошені росіянами. Оглядач в інтерв'ю журналістам стверджує, що влада в Чорному морі є важливою для Росії, оскільки вони не мають можливості ефективно використовувати свій флот у цьому регіоні. На відміну від російського флоту, Україна вже успішно використовує морські ударні дрони, що дає їй змогу змусити російський флот перебувати в порту і не виходити в море. Оглядач підкреслив, що нові безпілотні катери росіян, імовірно, можуть використовуватися тільки для стрільби з ракет, але не для повноцінного плавання в морі.

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Що відомо про морський безпілотник Inspector MK2

Це комплексна платформа, оснащена широким спектром датчиків, ефекторів і відповідного програмного забезпечення для управління місіями. Створена французькими розробниками з ECA Group у 2015 році. Цей гнучкий і простий у переконфігурації багатоцільовий USV має довжину 9 метрів і ширину 2,95, важить менше ніж 5 тонн і має максимальну швидкість понад 64 км/год. Його можна легко розгорнути та експлуатувати з неспеціалізованих кораблів.

Завдяки компактним розмірам, катер можна перевозити автотранспортом, поїздами і літаками. У конфігурації з сонаром і гідролокатором, може використовуватися в різних цілях, включно з виявленням мін у місіях протимінної боротьби, а також уламків у рятувальних операціях.

Залежно від місії може оснащуватися різним корисним навантаженням: підводними роботами для виявлення і знищення мін, сенсорами для обстеження морського дна, летальним або нелетальним озброєнням, розвідувальними сенсорами. А велика область у задній частині палуби призначена для встановлення модульного обладнання, наприклад, роботів або спеціальних сенсорів. 4 кв.м поверхні, де можна розмістити до 600 кг корисного навантаження.

Безпілотний катер можна застосовувати для захисту гавані, охорони узбережжя, захисту шельфу, для патрулювання акваторії поліцією або прикордонниками, для боротьби з вогнем, протимінної війни, рятувальних операцій, обстеження дна та охорони навколишнього середовища.

Технічні характеристики Inspector MK2:

габарити — 9 м х 2.95 м;

маса — 4300 кг;

тривалість плавання — 12 год;

радіус дії — 16 км;

розгортання — може спускати з борту вниз маленький телекерований підводний безлюдний апарат.

Росія почала виробництво перших морських дронів: що відомо

27 листопада РІА "Новости" написало про те, що виробництво перших у Росії безекіпажних катерів (морських дронів) уже розпочалося, і було зібрано водометні рушії. Виробництво взяв на себе холдинг "Кінгісеппський машинобудівний завод" (Санкт-Петербург). Його директор Михайло Даниленко запевнив журналістів, що морські дрони мають бути поставлені Міноборони до кінця 2023 року і випробувані в зоні бойових дій в Україні.

Водночас на сайті машинобудівного заводу з'явилася детальніша інформація про новий безпілотний російський катер. Виробник зазначає, що йдеться про безекіпажні катери на базі платформи типу "Візир". Перша партія буде дослідна і до неї увійдуть 10 таких безпілотних суден.

"Ми називаємо його одноразовий катер. Він мілкосидячий, плоский, з мінімальною висотою над поверхнею води для малої помітності", — розповів керуючий директор КМЗ.

За його словами, катери зможуть нести не тільки тротил, а й спеціальні вантажі або засоби супроводу та розвідки. Апарати також зможуть працювати як платформа для повітряного безпілотника або антидронових засобів. Михайло Даниленко додав, що безекіпажні катери (БЕК) для Міноборони готові виробляти на Північно-Заході Росії.

Технічні характеристики платформи "Візир"

Безекіпажний катер може використовувати алгоритм повернення в базу, який веде його в точку евакуації в разі перехоплення противником. Також апарат здатний доставляти десант у точку висадки, відходити на безпечну відстань і підходити до точки висадки для евакуації. Для перехоплення морських дронів катер може використовувати сітку для повітряних безпілотників, кулемет, ракети або систему радіоелектронної боротьби. Крім того, він може вийти в точку і сам запустити дрон, як морський, так і повітряний.

"На випадок його перехоплення ворогом у нього є система, яка веде його в точку евакуації, в нього закладено алгоритм повернення в базу. У разі ж постановки відповідного завдання він може виконувати різні функції типу доставки десанту в точку висадки, потім відхід на безпечну відстань", — розповів журналістам керуючий директор KMZ Михайло Даниленко.

Крім того, за його словами, "Візир" військові можуть використовувати як катер-камікадзе.

"Його можна спростити, тобто зробити менших габаритів, начинити його вибухівкою і відправити по цілі. Його корисне навантаження зараз становить близько 500 кілограмів за дуже хорошої маневреності та морехідності. Сам корпус зроблений зі склопластику", — пояснив Даниленко.

Технічні характеристики катера-камікадзе "Візир":

тип — безпілотний катер-камікадзе;

корисне навантаження — 500 кг;

дальність ходу — до 500 км;

швидкість — до 80 км/год;

потужність — від 150 до 350 кінських сил.

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що Міноборони РФ хоче купити катери-камікадзе "Візир". За словами творців, безпілотні "Візири" озброюють кулеметами, ракетами, системами РЕБ, сітками, а також своїми повітряними і водними дронами.

А в липні з'явилася інформація, що в Росії створюють морські дрони-камікадзе з 200 кг вибухівки. У мережі з'явилися фотографії апарату з дерев'яним корпусом, з неї не можна сказати, де буде розміщуватися двигун та інше обладнання.