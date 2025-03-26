Динамік не потрібен: створено перший гнучкий OLED-дисплей смартфона, що видає звук (фото)

За словами вчених, їм вдалося зберегти тонкість, гнучкість і легкість OLED, прибравши з екрану всі шарніри та додавши функцію динаміка.

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Група дослідників під керівництвом професора кафедри електротехніки Пхоханського університету науки і технологій (POSTECH) Су Сок Чоя розробила першу у світі OLED-панель смартфонів типу, яка може вільно змінювати свою форму, одночасно виконуючи функцію динаміка без шкоди для гнучкості. Про це пише портал Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, дедалі більше виробників техніки рухається в бік гнучких смартфонів та інших гаджетів. Наприклад, компанія Apple може випустити свій перший складаний iPhone уже наступного року.

При цьому більшість гнучких екранів покладаються на механічні структури, такі як шарніри, слайдери або моторизовані важелі. Вони дають змогу регулювати форму, однак призводять до збільшення товщини, додаткової ваги та обмеженого форм-фактора. Крім того, сучасні гаджети часто потребують окремих динаміків, що ще більше збільшує їхню складність та об'єм.

Згадані недоставки є суттєвими для гнучких смартфонів і переносної електроніки, де компактність відіграє важливу роль. Щоб їх усунути, вчені розробили нове рішення на основі спеціалізованого надтонкого п'єзоелектричного полімерного приводу.

OLED-дисплей, що згинається, з деформацією вільної форми Фото: Postech

При інтеграції в гнучку OLED-панель цей привід забезпечує електрично керовану трансформацію форми. Це можуть бути не тільки увігнуті криві, а й опуклі, S-подібні, перевернуті S-подібні та хвилеподібні конфігурації. Деформація досягається виключно за допомогою електричних сигналів, без будь-яких механічних шарнірів, шестерень або зовнішніх двигунів.

Таким чином OLED-дисплей зберігає свою характерну тонкість, м'якість і легкий профіль, отримуючи новий рівень механічної свободи. Ба більше, привід може генерувати вібрації у відповідь на високочастотні електричні сигнали, даючи змогу OLED-панелі працювати як динамік.

Гнучкий OLED-дисплей для смартфона зі звуковим випромінюванням Фото: Postech

"Це перша технологія, що об'єднує морфінг вільної форми і вбудований звуковий вивід в одній ультратонкій OLED-панелі без зовнішніх компонентів. Ми зберегли все, чим славляться OLED — тонкість, гнучкість і легкість — і розширили їхню функціональність в абсолютно новому напрямі складного і динамічного морфінгу форми з додатковим звуковим випромінюванням", — підкреслив професор Чой.

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Вчені реалізували свою розробку на реальній OLED-панелі розміром зі смартфон. Під час випробувань панель продемонструвала здатність трансформуватися в різні форми і відтворювати чистий звук.

Нагадаємо, дослідники з Університету штату Пенсільванія (США) розробили технологію Audible Enclave, яка дає змогу слухати музику без навушників, не турбуючи оточуючих.