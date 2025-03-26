Динамик не нужен: создан первый гибкий OLED-дисплей смартфона, издающий звук (фото)

По словам ученых, им удалось сохранить тонкость, гибкость и легкость OLED, убрав их экрана все шарниры и добавив функцию динамика.

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Группа исследователей под руководством профессора кафедры электротехники Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) Су Сок Чоя разработала первую в мире OLED-панель смартфонного типа, которая может свободно менять свою форму, одновременно выполняя функцию динамика без ущерба для гибкости. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как отмечают в издании, все больше производителей техники движется в сторону гибких смартфонов и прочих гаджетов. К примеру, компания Apple может выпустить свой первый складной iPhone уже в следующем году.

При этом большинство гибких экранов полагаются на механические структуры, такие как шарниры, слайдеры или моторизованные рычаги. Они позволяют регулировать форму, однако приводят к увеличению толщины, дополнительному весу и ограниченному форм-фактору. Кроме того, современные гаджеты часто требуют отдельных динамиков, что еще больше увеличивает их сложность и объем.

Упомянутые недоставки являются существенными для гибких смартфонов и носимой электроники, где компактность играет важную роль. Чтобы их устранить, ученые разработали новое решение на основе специализированного сверхтонкого пьезоэлектрического полимерного привода.

Сгибаемый OLED-дисплей с деформацией свободной формы Фото: Postech

При интеграции в гибкую OLED-панель этот привод обеспечивает электрически управляемую трансформацию формы. Это могут быть не только вогнутые кривые, но и выпуклые, S-образные, перевернутые S-образные и волнообразные конфигурации. Деформация достигается исключительно посредством электрических сигналов, без каких-либо механических шарниров, шестеренок или внешних двигателей.

Таким образом OLED-дисплей сохраняет свою характерную тонкость, мягкость и легкий профиль, получая новый уровень механической свободы. Более того, привод может генерировать вибрации в ответ на высокочастотные электрические сигналы, позволяя OLED-панели работать как динамик.

ГИбкий OLED-дисплей для смартфона со звуковым излучением Фото: Postech

"Это первая технология, объединяющая морфинг свободной формы и встроенный звуковой вывод в одной ультратонкой OLED-панели без внешних компонентов. Мы сохранили все, чем славятся OLED — тонкость, гибкость и легкость — и расширили их функциональность в совершенно новом направлении сложного и динамического морфинга формы с дополнительным звуковым излучением", — подчеркнул профессор Чой.

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Ученые реализовали свою разработку на реальной OLED-панели размером со смартфон. В ходе испытаний панель продемонстрировала способность трансформироваться в различные формы и воспроизводить чистый звук.

Напомним, исследователи из Университета штата Пенсильвания (США) разработали технологию Audible Enclave, которая позволяет слушать музыку без наушников, не беспокоя окружающих.