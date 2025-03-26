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Диджитал

Динамик не нужен: создан первый гибкий OLED-дисплей смартфона, издающий звук (фото)

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Фото: Скриншот | Гибкая OLED-панель, которая выполняет функцию динамика

По словам ученых, им удалось сохранить тонкость, гибкость и легкость OLED, убрав их экрана все шарниры и добавив функцию динамика.

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Группа исследователей под руководством профессора кафедры электротехники Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) Су Сок Чоя разработала первую в мире OLED-панель смартфонного типа, которая может свободно менять свою форму, одновременно выполняя функцию динамика без ущерба для гибкости. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как отмечают в издании, все больше производителей техники движется в сторону гибких смартфонов и прочих гаджетов. К примеру, компания Apple может выпустить свой первый складной iPhone уже в следующем году.

При этом большинство гибких экранов полагаются на механические структуры, такие как шарниры, слайдеры или моторизованные рычаги. Они позволяют регулировать форму, однако приводят к увеличению толщины, дополнительному весу и ограниченному форм-фактору. Кроме того, современные гаджеты часто требуют отдельных динамиков, что еще больше увеличивает их сложность и объем.

Упомянутые недоставки являются существенными для гибких смартфонов и носимой электроники, где компактность играет важную роль. Чтобы их устранить, ученые разработали новое решение на основе специализированного сверхтонкого пьезоэлектрического полимерного привода.

OLED, дисплей, смартфон, гибкий экран, динамик, фото Fullscreen
Сгибаемый OLED-дисплей с деформацией свободной формы
Фото: Postech

При интеграции в гибкую OLED-панель этот привод обеспечивает электрически управляемую трансформацию формы. Это могут быть не только вогнутые кривые, но и выпуклые, S-образные, перевернутые S-образные и волнообразные конфигурации. Деформация достигается исключительно посредством электрических сигналов, без каких-либо механических шарниров, шестеренок или внешних двигателей.

Таким образом OLED-дисплей сохраняет свою характерную тонкость, мягкость и легкий профиль, получая новый уровень механической свободы. Более того, привод может генерировать вибрации в ответ на высокочастотные электрические сигналы, позволяя OLED-панели работать как динамик.

OLED, дисплей, смартфон, гибкий экран, динамик, фото Fullscreen
ГИбкий OLED-дисплей для смартфона со звуковым излучением
Фото: Postech

"Это первая технология, объединяющая морфинг свободной формы и встроенный звуковой вывод в одной ультратонкой OLED-панели без внешних компонентов. Мы сохранили все, чем славятся OLED — тонкость, гибкость и легкость — и расширили их функциональность в совершенно новом направлении сложного и динамического морфинга формы с дополнительным звуковым излучением", — подчеркнул профессор Чой.

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Ученые реализовали свою разработку на реальной OLED-панели размером со смартфон. В ходе испытаний панель продемонстрировала способность трансформироваться в различные формы и воспроизводить чистый звук.

Напомним, исследователи из Университета штата Пенсильвания (США) разработали технологию Audible Enclave, которая позволяет слушать музыку без наушников, не беспокоя окружающих.