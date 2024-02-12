Грант для створення власного бізнесу, розвитку переробного підприємства, чи на реалізацію стартапу в ІТ можна отримати, якщо подати заявку за однією з урядових програм. Фокус дослідив, які заслуговують на увагу.

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В Україні працюють урядові програми з надання грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Грантові проєкти спрямовані на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць. У статті "Українцям пропонують мільйони. Як і скільки можна отримати за грантовою програмою" Фокус розповідає про найцікавіші гранти для українців, зокрема, в межах проєкту уряду "єРоботаʼ.

Даний державний проєкт містить 6 грантових програм, зокрема, українці зможуть отримати:

мікрогранти для створення власного бізнесу; гранти для розвитку переробного підприємства; державне фінансування закладки саду; кошти для розвитку тепличного господарства; грант на реалізацію стартапу, зокрема в сфері ІТ; кошти на навчання ІТ-спеціальностям.

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Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Подання заявки на грант здійснюється через портал "Дія".

За словами експертки з фандрейзингу та грантрайтингу, консультантки у галузі соцпроєктів та технологій Мар’яни Кобелі-Звір, наразі для отримання грантів в Україні — найбільш сприятливий час, адже надходять великі кошти від донорів, особливу увагу звертають на переробну та аграрну галузі.

"Після того, як Євросоюз надав Україні пакет допомоги в розмірі 50 млрд євро у межах програми Ukraine Facility на найближчі чотири роки, відкривається 8 млрд євро додаткового de-risking для всіх міжнародних організацій для реалізації проєктів в Україні", — додає заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

Уряд надає грантові програми для створення власного бізнесу Фото: pexels.com

Урядові грантові програми для середнього і малого бізнесу

Грант для ІТ-стартапів — експериментальний проєкт, що передбачає організацію та проведення на конкурсних засадах відбору стартапів на ранніх етапах для отримання фінансової підтримки, визначення та прийняття рішення про переможців зазначеного відбору і надання їм фінансової підтримки, а також здійснення контролю за використанням коштів фінансової підтримки.

Програма реалізується Мінекономіки спільно з Фондом розвитку інновацій, який надає фінансову підтримку стартапам у формі грантів та з Фондом інвестицій, що надає фінансову підтримку стартапам у формі позики, що конвертується.

Отримати грант у межах 750 тис — 1,5 млн грн може стартап — резидент "Дія Сіті" та/або підприємство у розумінні положення Фонду інновацій. Ухвалення заявок на участь у конкурсному відборі здійснюється на постійній основі 1 липня 2024 року.

В Україні можна отримати грант на реалізацію стартапу в сфері ІТ Фото: Getty Images

"Новий рівень" — програма для переробних підприємств у межах державного проєкту "єРобота" підприємці можуть отримати до 8 млн грн на розвиток бізнесу. При цьому обов'язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць (до 25-ти).

Такий грант надається українцям, які хочуть отримати кошти для започаткування чи розвитку переробного бізнесу. Від 5 лютого 2024 року можна подавати заявки на першу цього року хвилю. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун. Подання заявки підприємцями здійснюється через портал "Дія".

Мікрогрант "Власна справа" — це від 50 до 250 тис грн. на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Покрокову відеоінструкцію з подання заявки надає Державний центр зайнятості.

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В межах "Власної справи" для ветеранів можна отримати до 1 млн грн за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис грн. до 1 млн грн. ветеран має бути зареєстрований, як ФОП, не менше, ніж 3 роки.

Заявки на отримання гранту подаються через портал "Дія" разом з бізнес-планом

Мікрогрант на розвиток теплиць у розмірі від 5 млн до 7 млн грн на будівництво комплексу або обладнання надається підприємцеві на умовах фінансування: 70% на 30% для першої тисячі учасників, для наступних — 50% на 50%. Підприємець має сплатити половину отриманого гранта у вигляді податків протягом трьох років.

Мікрогрант на розвиток садівництва долучає до участі в конкурсі підприємців, які мають власну землю або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Бюджет — від 150 тис до 400 тисяч грн на 1 га садів. Держава фінансує 70% від вартості проєкту.

Нагадаємо, допомогу від держави на здобуття вищої освіти можуть отримати вступники вже з вересня 2024 року. Про це повідомляв Фокус із посиланням на слова заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького.