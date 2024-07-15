Літо суттєво підвищило ціни на ринку оренди. Головною причиною традиційного літнього подорожчання експерти вважають суттєве зменшення комунальних платежів, внаслідок чого орендарі готові платити трохи більше. І це ще не кінець: пік зростання цін відбудеться наприкінці серпня.

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На думку експертів, наразі ринок оренди в Україні, насамперед, залежить від двох ключових моментів — новин з фронту та ситуації в енергетичній інфраструктурі. Які тенденції зараз спостерігаються у сфері оренди житла, які фактори впливають на попит та ціни та що найчастіше шукають орендарі? Відповіді на ці питання з'ясував Фокус.

Оренда житла: загальні тенденції

Кінець червня — початок липня є часом традиційного зростання цін на ринку оренди, принаймні, у великих містах з вишами. Адже саме у цей час розпочинається вступна кампанія і міста заповнюються майбутніми студентами та їх батьками. Крім того, орендарі піднімають ціни через те, що з початком опалювального сезону такої можливості в них вже не буде внаслідок високих цін на енергоносії.

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Також зростає попит і, відповідно, сезонне здорожчання оренди в туристичних регіонах, насамперед, в західній Україні. Ці місця користуються влітку великим попитом, зважаючи на відпустки та заборону військовозобов’язаним чоловікам на виїзд за кордон.

До цих традиційних факторів влітку-2024 додалися й нові. На думку оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак, наразі ринок оренди в Україні сильно залежить від двох ключових моментів. По-перше, це новини з фронту, а відтак і хвилі вимушеної внутрішньої міграції до міст із кращою системою ППО або ж міст-хабів, які знаходяться неподалік від рідної домівки. По-друге, це ситуація в енергетичній інфраструктурі, адже очікування блекаутів в осінньо-зимовий період дещо паралізує ринок на відміну від весни, коли прихід тепла пожвавлює ринок нерухомості.

Часто люди висловлюють бажання орендувати квартиру у будинку з газовими плитами Фото: Pexels

"Серед запитів, які найчастіше висловлюють українці до орендного житла, можна виділити нижчі поверхи, — зазначила Вікторія Берещак у розмові з Фокусом. — Зазвичай, від другого до сьомого, якщо новобудова та висотка — до 9-го. Також популярні запити — відсутність об’єктів критичної інфраструктури поруч, в новобудовах — енергетична незалежність, тобто заживлення ліфтового обладнання, насосів на подачу води".

Кінець червня — початок липня є часом традиційного зростання цін на ринку оренди, принаймні, у великих містах з вишами

Серед інших факторів, які впливають на попит та ціни, експерти називають район міста, соціальну та транспортну інфраструктуру, вік будинку (старий чи новобудова), стан ремонту, кількість та якість побутової техніки та меблів. Також часто люди висловлюють бажання орендувати квартиру у будинку з газовими плитами.

Столиця: ціни зросли, попит на однокімнатні не зменшується

Столичні ціни на оренду житла знаходяться на досить високому рівні, і це ще не кінець. Зазвичай пік подорожчання припадає на серпень – початок вересня.

"Київ завдяки посиленому захисту неба вважається більш безпечним містом, тому ринок оренди тут після зимового застою традиційно відновлюється. Якщо брати медіанну вартість оренди в столиці від початку року, то бачимо зростання в гривні від 7 до 13% на однокімнатні квартири та на 8-12% на двокімнатні та трикімнатні лоти залежно від району", — каже Вікторія Берещак.

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Щодо конкретних цін, то, за даними порталів нерухомості, у червні ціна оренди однокімнатної квартири в Києві в середньому коливалась у межах 8-11 тис. грн, двокімнатної — 12-15 тис. грн, трикімнатної — від 25 тис. грн та вище.

Якщо відслідкувати динаміку пропозиції та закриття угод оренди протягом останніх трьох місяців, то, каже Берещак, можна побачити, що особливим попитом користуються Подільський, Оболонський, Шевченківський, Солом’янські райони.

У червні ціна оренди однокімнатної квартири в Києві в середньому коливалась у межах 8-11 тис. грн Фото: ТСН

"Інфляційні процеси та курсові коливання стимулюють власників квартир грати на підвищення, — зазначила Вікторія Берещак у розмові з Фокусом. — Зараз якраз відносно сприятливе вікно можливостей: наприкінці весни — початку літа ринок оренди оживає. Найбільш ліквідними лотами в столиці є однокімнатні квартири площею 45-55 кв.м або двокімнатні від 55 до 70 кв.м. Більші квартири користуються попитом через об’єднання родин і поколінь внаслідок війни: діти забирають батьків до себе з небезпечних районів".

У Києві є житлові будинки, де електрику ніколи не вимикають, ба більше: це стало конкурентною перевагою. В оголошеннях про оренду так і пишуть: "світло є завжди".

У Києві є житлові будинки, де електрику ніколи не вимикають, ба більше: це стало конкурентною перевагою

"Таких будинків мало, але вони дійсно є, — каже столичний ріелтор Марина Кольцова. — По-перше, це будинки, які підключені до однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури — лікарнями, підприємствами, станціями метро. По-друге, це квартири в ЖК, мешканці яких самотужки встановили джерела безперебійного енергоживлення. Зазвичай таке переобладнання дозволяє постачати до квартир холодну воду та навіть залишити працювати один з ліфтів. Ціни на квартири "зі світлом" вище на 15-20%, але загалом вартість оренди більшою мірою все ж таки залежить від місця розташування, якості житла та його наповнення, ніж від обіцянок завжди жити з електрикою".

Мільйонники: міста-хаби та міста побачень

Ціни на оренду житла в різних регіонах України залежать від їхньої захищеності, а також від наявності роботи та загалом від відносної якості життя. Але є й зовсім локальні фактори.

Харків переживає закономірний період стагнації у зв’язку з анонсованим наступом росіян, каже Вікторія Берещак. По факту наступ захлинувся, однак це не заважає ворогу тероризувати місто з неба. "Зняти однокімнатну квартиру в Харкові зараз можна в діапазоні від 2,5 до 4,5 тис. грн, — розповідає експертка. — Головним чином таке житло орендують близькі військових або самі захисники для рідних чи себе на випадок, коли з'явиться можливість перепочити. Харків зараз — це місто побачень, як, умовно кажучи, Краматорськ чи Слов’янськ. Інша категорія орендарів — це вимушені переселенці з Харківської або Донецької області, які не хочуть їхати ані в Дніпро, ані, тим паче далі — в центральну чи західну частину України".

Ціни на оренду житла в різних регіонах України залежать від їхньої захищеності, а також від наявності роботи та загалом від відносної якості життя

Дніпро лишається містом-хабом для східних регіонів — Донецької та Луганської областей, де люди залишають свої домівки через війну. Від початку року ціни на оренду в місті зросли на 8-10% в гривні навіть попри регулярні обстріли. Однокімнатну квартиру в Дніпрі можна знайти за 7,5-8 тис. грн, проте житло в новобудові в центрі міста коштуватиме вдвічі дорожче. А свого піка, за прогнозами, ціни сягнуть наприкінці серпня, коли в місто повернуться студенти, а бізнес розпочне новий сезон.

Одеський ринок більш-менш стабільний, хоча зростання цін на оренду на 6-8% в гривні від початку року фіксується і тут. Вартість найму однокімнатної квартири в середньому становить близько 7 тис. грн, двокімнатної — 9 тис. грн, трикімнатної — 11-12 тис. грн.

Харків переживає закономірний період стагнації у зв"язку з постійними обстрілами Фото: соцмережi

На ринку оренди західних областей ціни надвисокі від початку війни. Але хвилі внутрішньої міграції вже практично не позначаються на тих регіонах, тож, каже Вікторія Берещак, грати на підвищення власники не можуть. Натомість утримують цінник на тому ж захмарному рівні — від 1,5 до 3 разів зростання від довоєнних цін.

Наприклад, однокімнатну квартиру у Львові можна зняти в середньому за 8 тис. грн, однак на ринку є пропозиції, що сягають майже 20 тис. грн на місяць.

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Щодо практики суттєвих дисконтів і так званої воєнної ціни (знижка 30-60% на період війни), то, за словами ВІкторії Берещак, вона вже пішла з ринку. Проте поодинокі власники готові надати спеціальні умови для переселенців на кшталт розтермінування авансового платежу за останній місяць. Середній термін оренди по ринку складає від 1 року, рідше власники погоджуються на 6 місяців.