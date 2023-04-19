Вишуканий десерт із багатою історією. Рецепт торта "Естергазі"
Вважається, що вперше цей торт приготували ще в 19 столітті і з того часу він не став менш популярним.
Торт Естергазі — це вишуканий десерт, який має угорське та австрійське коріння. Його назва пов'язана зі старовинним княжим родом Естергазі з Австро-Угорської імперії. Вважається, що торт був приготовлений уперше у 19 столітті придворним кондитером для одного із членів цієї родини. Торт Естергазі складається з п'яти або шести тонких горіхових коржів, прошарованих заварним або масляним кремом і покритих білою глазур'ю з характерним шоколадним візерунком у вигляді павутинки.
Торт Естергазі славиться своїм ніжним смаком, який іноді посилюють коньяком, чи лікером. Торт Естергазі є одним із найпопулярніших тортів у світі та вважається класикою кондитерського мистецтва. І Фокус розкаже, як його приготувати.
Торт Естергазі
Інгредієнти:
Для коржів:
- 8 білків;
- 350 г цукру;
- 5 ч. л. кориці;
- цедра 1 лимона;
- 70 г борошна;
- 150 г горіхів (волоських, мигдалю чи інших).
Для крему:
- 300 мл молока;
- 10 г ванільного цукру;
- 8 жовтків;
- дрібка солі;
- 300 г масла вершкового;
- 15 мл вишневого лікеру чи іншого.
Для глазурі:
- 150 г шоколаду (білого та темного).
Для прикрас:
- мигдальна стружка чи горіхи, абрикосовий джем.
Приготуйте тісто для коржів. Збийте білки зі щіпкою солі в міцну піну, поступово додаючи цукор. Збивайте до утворення стійкої блискучої піни, яка не випадає з перевернутої миски.
Подрібніть горіхи у блендері на борошно. Поступово додайте горіхове борошно до білків разом із корицею, лимонною цедрою та звичайним борошном, акуратно перемішуючи знизу вгору лопаткою.
Намалюйте на пергаменті 5 або 6 шаблонів для коржів, розміщуючи їх на невеликій відстані один від одного. Рівним тонким шаром розподіліть по колах білкову масу за допомогою ножа або лопатки. Випікайте коржі у розігрітій до 140-150 градусів духовці до світло-коричневого кольору, близько 20 хвилин. Потім дістаньте з духовки та остудіть.
Тепер готуйте крем для торта. Збийте молоко з ванільним цукром та жовтками до однорідності. Додайте сіль та розтоплене вершкове масло.
Поставте каструлю з кремом на невеликий вогонь і варіть, постійно помішуючи віночком, до загусання. Зніміть з вогню та додайте лікер до смаку. Охолодіть крем у холодильнику.
Тепер час збирати торт. Перший корж покладіть на блюдо та намажте абрикосовим джемом. Потім покладіть другий корж і промажте кремом. Повторюйте з рештою коржів, закінчивши кремом. Боки торта також обмажте кремом і обсипте мигдальною стружкою або горіхами.
Приготуйте глазур для торта. Розтопіть білий та чорний шоколад у різних мисках. Покрийте торт білим шоколадом, а чорний помістіть у мішок з тонкою насадкою і прикрасьте торт зверху. Після цього зубочисткою проведіть лінії від центру до країв торта через кожні 2-3 см, щоб створити ефект павутинки.
Поставте торт Естергазі в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб просочився і застиг.
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