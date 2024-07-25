Незамінний у спеку: рецепт холодного літнього супу
Щоб страва була смачнішою, потримайте її трохи в холодильнику. Вона настоїться і буде ще апетитнішою.
Окрошка, або холодний суп — найкраща страва для спекотного літа. Настоявшись у холодильнику, освіжаючий і смачний, він гарно втамовує голод і не залишає відчуття важкості в шлунку. Рецептів цієї страви існує дуже багато, і кожна господиня має в кулінарній книзі той, що перевірений роками. Своїм способом приготувати такий суп поділилася з підписниками і відома кулінарна блогерка Ольга Головіна.
Холодний літній суп
Інгредієнти:
- картопля середня — 5-6 шт;
- яйця — 3 шт;
- філе індички — 350 г;
- ковбаса лікарська/молочна/докторська — 250 г;
- кріп — за смаком;
- огірок великий — 2 шт;
- сметана;
- гірчиця (не в зернах);
- вода сильногазована;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
Картоплю, яйця та індичку зварити. Кожен інгредієнт необхідно варити в окремому посуді. Усе остудити й нарізати кубиками. Огірки та ковбасу теж порізати аналогічно. Кріп дрібно порубати.
Усе скласти в каструлю, перемішати, посолити і поперчити за смаком.
Прямо в тарілку перед подачею додати приблизно дві столові ложки сметани та гірчицю за смаком. Туди ж відправити овочево-м'ясну суміш.
Залити все сильногазованою водою. Відрегулювати густоту супу кількістю води, на свій смак і бажання.
Такий спосіб приготування дає змогу робити кінцеву страву більш індивідуальною. Однак можна залити всі інгредієнти водою в каструлі, додавши туди сметану та гірчицю, а також довівши смак сіллю та перцем до бажаного.
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