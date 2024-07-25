Незамінний у спеку: рецепт холодного літнього супу

Щоб страва була смачнішою, потримайте її трохи в холодильнику. Вона настоїться і буде ще апетитнішою.

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Окрошка, або холодний суп — найкраща страва для спекотного літа. Настоявшись у холодильнику, освіжаючий і смачний, він гарно втамовує голод і не залишає відчуття важкості в шлунку. Рецептів цієї страви існує дуже багато, і кожна господиня має в кулінарній книзі той, що перевірений роками. Своїм способом приготувати такий суп поділилася з підписниками і відома кулінарна блогерка Ольга Головіна.

Холодний літній суп

Інгредієнти:

картопля середня — 5-6 шт;

яйця — 3 шт;

філе індички — 350 г;

ковбаса лікарська/молочна/докторська — 250 г;

кріп — за смаком;

огірок великий — 2 шт;

сметана;

гірчиця (не в зернах);

вода сильногазована;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Картоплю, яйця та індичку зварити. Кожен інгредієнт необхідно варити в окремому посуді. Усе остудити й нарізати кубиками. Огірки та ковбасу теж порізати аналогічно. Кріп дрібно порубати.

Усе скласти в каструлю, перемішати, посолити і поперчити за смаком.

Прямо в тарілку перед подачею додати приблизно дві столові ложки сметани та гірчицю за смаком. Туди ж відправити овочево-м'ясну суміш.

Залити все сильногазованою водою. Відрегулювати густоту супу кількістю води, на свій смак і бажання.

Такий спосіб приготування дає змогу робити кінцеву страву більш індивідуальною. Однак можна залити всі інгредієнти водою в каструлі, додавши туди сметану та гірчицю, а також довівши смак сіллю та перцем до бажаного.

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