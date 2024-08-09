Справжній смак Італії за лічені хвилини: рецепт фокаччі з оливками та розмарином
Фокачча вважається попередницею піци і готували подібний плоский хліб ще в Стародавньому Римі.
Фокачча — це найпростіший спосіб спробувати старовинну страву, яку в Італії готують з незапам'ятних часів. Це коржик, або хліб, який готують із різних видів тіста — або дріжджового, яке є основою для піци, або прісного та здобного. Традиційну фокаччу готували взагалі лише з трьох інгредієнтів: борошна, води та оливкової олії. Рецептом поділилися на сайті Paneangeli.
Згідно з "Етимологіями" Ісідора Севільського, слово focaccia, що пишеться латиною як focacia, є похідним жіночого роду від слова focacius — "запечена у вогнищі".
У кожному регіоні Італії фокаччу готують по-своєму. У Генуї: із сіллю та оливковою олією, у Лігурії — із сиром, копченою ковбасою та гострим перцем. А на півдні — зі свіжими помідорами та оливками. З розмарином і великою сіллю — це найпростіший рецепт фокаччі, яку готують скрізь і подають замість хліба.
Фокачча з оливками та розмарином
Інгредієнти
- 500 г білого борошна;
- 8–10 г сухих швидкодіючих дріжджів;
- 10 г цукру (2 чайні ложки);
- 1 чайна ложка солі з гіркою;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 325–350 мл теплої води (37–40°C).
- 150 г зелених оливок без кісточок;
- 10 г подрібненого свіжого розмарину (2 чайні ложки);
- 2 столові ложки оливкової олії;
- крупна сіль.
Просійте борошно у велику миску і додайте дріжджі. Зробіть заглиблення в гірці борошна, насипте цукор, сіль і влийте олію. Усе перемішайте виделкою, потроху додаючи теплу воду.
Вимішуйте тісто на посипаному борошном столі не менше 10 хвилин. Помістіть тісто назад у посипану борошном миску, накрийте вологою тканиною і залиште підніматися в теплому місці, поки його об'єм не збільшиться вдвічі.
Вмішайте в тісто 100 г дрібно нарізаних оливок і дрібно нарізаний розмарин. За допомогою качалки розкачайте тісто в прямокутний пласт і перекладіть його на деко (30х40 см), змащене двома столовими ложками олії.
Решту оливок наріжте кружальцями, розподіліть їх по тісту з розмарином, що залишився, і посипте великою сіллю за смаком. Збризніть олією і дайте знову піднятися в теплому місці приблизно на 20 хвилин.
Готуйте фокаччу 10-15 хвилин у попередньо розігрітій духовці (електрична: 200–225°C, конвекція: 190–200°C, газова: 210–220°C).
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