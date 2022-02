Бен Аффлек зробив Джей Ло зворушливий подарунок до Дня закоханих (відео)

За словами Джей Ло, створений коханим кліп змусив її багато про що задуматися.

Роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес продовжує набирати обертів, і пара демонструє усьому світу, що колишні почуття не згасли, а розгорілися з новою силою. Черговий доказ цього – ролик, який оскароносний актор змонтував для своєї коханої з нагоди Дня всіх закоханих, а також до виходу фільму "Перший зустрічний", де Джей Ло зіграла головну роль.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Аффлек створив версію кліпу на пісню Дженніфер "On My Way". Крім відео із самою співачкою, до нього ввійшли кадри 20-річної давності, коли Бен та Дженніфер тільки зустрічалися.

"Перегляд цього кліпу змусив мене задуматися про подорож справжнього кохання, її несподівані повороти, і про те, що коли це кохання, то це дійсно може тривати вічно. Це розтопило моє серце. Це відео дуже особливе й особисте, тому я поділилася ним тільки з найвідданішими фанатами та близьким колом", — написала Лопес.

Співачка довгий час ніяк не коментувала відродження роману з Беном Аффлеком після їхнього розставання у 2004 році буквально напередодні весілля. Проте в одному зі своїх інтерв'ю вона все ж таки розкрила карти. За її словами, раніше вони обоє були не готові до тієї уваги, яка впала на них. Але тепер вони вірять, що кохання, перевірене роками, не зламається під тиском дуже цікавих ЗМІ.

Лопес зізналася, що зараз перебуває в найщасливішій точці свого життя: в неї успішна кар'єра, здорові та щасливі діти, кохана людина та любов людей. Щоправда, ложку дьогтю в ідилію додають близнюки артистки, Емма та Макс, у яких зараз підлітковий період. Дженніфер вірить, що їй вдасться з гідністю "перетерпіти" ці важкі часи.

Нагадаємо, Джей Ло і Бен Аффлек разом прийшли на прем'єру фільму "Перший зустрічний", причому їхні вбрання на червоній доріжці підозріло натякали на весільні.