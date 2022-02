Бен Аффлек преподнес Джей Ло трогательный подарок ко Дню влюбленных (видео)

По словам Джей Ло, созданный возлюбленным клип заставил ее о многом задуматься.

Роман Бена Аффлека и Дженнифер Лопес продолжает набирать обороты, и пара демонстрирует всему миру, что былые чувства не угасли, а разгорелись с новой силой. Очередное тому доказательство – ролик, который оскароносный актер смонтировал для своей возлюбленной по случаю Дня всех влюбленных, а также к выходу фильма "Первый встречный", где Джей Ло сыграла главную роль.

Аффлек создал свою версию клипа на песню Дженнифер On My Way. Помимо видео с самой певицей, в него вошли кадры 20-летней давности, когда Бен и Дженнифер только встречались.

"Просмотр этого клипа заставил меня задуматься о путешествии настоящей любви, ее неожиданных поворотах, и о том, что, когда это любовь, то это действительно может длиться вечно. Это растопило мое сердце. Это видео очень особенное и личное, поэтому я поделилась им только с самыми преданными фанатами и близким кругом", – написала Лопес.

Певица долгое время никак не комментировала возрождение романа с Беном Аффлеком после их расставания в 2004 году буквально накануне свадьбы. Однако в одном из своих интервью она все же раскрыла карты. По ее словам, раньше они оба были не готовы к тому вниманию, которое свалилось на них. Но теперь они верят, что любовь, проверенная годами, не сломается под давлением слишком любопытных СМИ.

Лопес призналась, что сейчас находится в самой счастливой точке в своей жизни: у нее успешная карьера, здоровые и счастливые дети, любимый человек и любовь людей. Правда, ложку дегтя в идиллию добавляют близнецы артистки, Эмма и Макс, у которых сейчас подростковый период. Дженнифер верит, что ей удастся с достоинством "перетерпеть" эти трудные времена.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек вместе пришли на премьеру фильма "Первый встречный", причем их наряды на красной дорожке подозрительно намекали на свадебные.