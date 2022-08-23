Найсмачніший ягідний пиріг із пудингом: рецепт від Лізи Глінської

Для десерту можна використовувати будь-які ягоди, причому як свіжі, так і заморожені.

Смачний пиріг з ягодами та заварним кремом — універсальний і дуже смачний засіб для гарного настрою. Пропонуємо вам приготувати цей десерт за рецептом переможниці другого сезону шоу "МастерШеф", відомої української кулінарки Лізи Глінської.

Ягідний пиріг із пудингом

Інгредієнти:

яєчний жовток — 100 г;

цукор — 75 г;

вершкове масло (холодне) — 125 г;

борошно — 250 г;

розпушувач — 6 г;

сіль.

Для заварного крему:

молоко — 800 мл;

яйця — 200 г;

цукор — 120 г;

кукурудзяний крохмаль чи борошно — 60 г;

масло вершкове (холодне) – 50 г.

Також необхідно 250 г ягід на вибір: малина, вишня, полуниця, чорниця, чорна смородина. Ягоди можна купувати як свіжі, так і заморожені.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно зробити тісто. Для цього борошно, розпушувач і сіль змішати, натерти туди холодне вершкове масло, щоб зрештою вийшла крихта. Жовтки перемішати з цукром і додати в крихту, замісити тісто. Розділити його на дві частини: третину та дві третини, обернути харчовою плівкою. Третину покласти в морозилку, а дві третини — на годину відправити у холодильник.

Поки тісто охолоджується, потрібно приготувати заварний крем (пудинг). Для цього яйця з цукром потрібно збити, перемішати, щоб не було грудочок, додати гаряче молоко й усе добре перемішати. Поставити сотейник на плиту, довести масу до кипіння, постійно помішуючи вінчиком. Кип'ятити хвилину. Потім зняти його з плити, додати холодне вершкове масло, перемішати.

Форму (20 на 20 см) змастити вершковим маслом і злегка присипати борошном. Викласти на дно та стіни форми тісто з холодильника, висота бортиків має бути приблизно 3 см. Залити у форму шар ще теплого крему, викласти ягоди (якщо вони заморожені, то не розморожувати їх). Знову шар крему, ягоди. Зверху натерти тісто з морозилки.

Відправити пиріг у духовку, розігріту до 175 градусів, на 40-45 хвилин. Готовий пиріг дістати та дати йому охолонути, після чого можна подавати на стіл.

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