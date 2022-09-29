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Стиль життя

Експерти назвали найдешевші прикраси у скриньці Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма
Фото: Getty Images | Принцеса Уельська

Дружина майбутнього короля Великобританії не соромиться носити бюджетні прикраси, рекламуючи вітчизняні бренди.

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40-річна принцеса Уельська Кетрін давно славиться вмінням з гідністю носити розкішні прикраси з королівської скарбниці, зокрема й найдорожче кольє, що належало Її Величності. Однак не менш природно вона почувається, вибираючи дешевші аксесуари бюджетних брендів. У такий спосіб Кетрін не лише демонструє британцям, що так само близька до простих людей, а й робить неймовірну рекламу вітчизняним виробникам. Експерти Hello розглянули виходи Кейт Міддлтон та назвали кілька бюджетних прикрас дружини майбутнього короля, які може дозволити собі кожна жінка.

Фаворитами серед бюджетних марок у Кейт є Accessorize та ASOS. Крім того, вона часто вибирає вироби від Spells of Love та All the Falling Stars.

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Принцеса Уельська в сережках від ASOS
Фото: Getty Images

Коли принцеса з'явилася на публіці в перловому кольє Nura від бренду Monica Vinader, попит на перли злетів.

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Кейт у перловому кольє Nura
Фото: Getty Images

Кетрін Кейт потрапила до заголовків модних журналів після того, як одягла пару масивних золотих сережок під час виступу з програмною промовою на запуску кампанії "Дії проти залежності" у жовтні 2021 року.

Постійний лідер принцеси Уельської — сережки за 10 фунтів стерлінгів (390 грн). Принцеса дебютувала з новою парою перлинних сережок у Zoom із двома благодійними організаціями, Asthma UK та Diabetes UK у лютому 2021 року, і королівські шанувальники переконані, що вони — від Mejuri. Доступний за ціною бренд, який фокусується на тому, щоб зробити дорогоцінні метали, отримані зі стійких джерел, доступнішими, люблять британці за модний дизайн та гарні вироби, непідвладні часу.

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Перлинні сережки від Mejuri
Фото: Mejuri

Ще один бренд, що став популярним завдяки Кейт, — Mercedes Maman. Дружина майбутнього короля замовила у них знамените намисто "Герцогиня" на честь народження принца Джорджа (і її колишнього титулу — герцогині Кембриджської). Merci Maman спеціалізується на красивих унікальних персоналізованих прикрасах, що розповідають історію, пропонуючи безплатне індивідуальне гравіювання на багатьох своїх фірмових прикрасах.

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Пиркраса Кейт Міддлтон з іменами її дітей
Фото: Merci Maman

Одне з улюблених намист Кейт — гарний ланцюжок із двох ниток від Spells of Love. Крім того, принцесу Уельську помітили в сережках ручної роботи Spells of Love за 60 фунтів стерлінгів (2 350 грн).

У Музеї підкинутих у Лондоні герцогиня Кембриджська та Корнуольська сяяли у сережках-кільцях вартістю 2,10 фунта стерлінгів (82 грн) від Accessorize.

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Кейт Міддлтон у сережках-кільцях вартістю 2,10 фунта стерлінгів
Фото: Getty Images

Раніше ми писали, хто успадкує прикраси королеви після її смерті.