Експерти назвали найдешевші прикраси у скриньці Кейт Міддлтон
Дружина майбутнього короля Великобританії не соромиться носити бюджетні прикраси, рекламуючи вітчизняні бренди.
40-річна принцеса Уельська Кетрін давно славиться вмінням з гідністю носити розкішні прикраси з королівської скарбниці, зокрема й найдорожче кольє, що належало Її Величності. Однак не менш природно вона почувається, вибираючи дешевші аксесуари бюджетних брендів. У такий спосіб Кетрін не лише демонструє британцям, що так само близька до простих людей, а й робить неймовірну рекламу вітчизняним виробникам. Експерти Hello розглянули виходи Кейт Міддлтон та назвали кілька бюджетних прикрас дружини майбутнього короля, які може дозволити собі кожна жінка.
Фаворитами серед бюджетних марок у Кейт є Accessorize та ASOS. Крім того, вона часто вибирає вироби від Spells of Love та All the Falling Stars.
Коли принцеса з'явилася на публіці в перловому кольє Nura від бренду Monica Vinader, попит на перли злетів.
Кетрін Кейт потрапила до заголовків модних журналів після того, як одягла пару масивних золотих сережок під час виступу з програмною промовою на запуску кампанії "Дії проти залежності" у жовтні 2021 року.
Постійний лідер принцеси Уельської — сережки за 10 фунтів стерлінгів (390 грн). Принцеса дебютувала з новою парою перлинних сережок у Zoom із двома благодійними організаціями, Asthma UK та Diabetes UK у лютому 2021 року, і королівські шанувальники переконані, що вони — від Mejuri. Доступний за ціною бренд, який фокусується на тому, щоб зробити дорогоцінні метали, отримані зі стійких джерел, доступнішими, люблять британці за модний дизайн та гарні вироби, непідвладні часу.
Ще один бренд, що став популярним завдяки Кейт, — Mercedes Maman. Дружина майбутнього короля замовила у них знамените намисто "Герцогиня" на честь народження принца Джорджа (і її колишнього титулу — герцогині Кембриджської). Merci Maman спеціалізується на красивих унікальних персоналізованих прикрасах, що розповідають історію, пропонуючи безплатне індивідуальне гравіювання на багатьох своїх фірмових прикрасах.
Одне з улюблених намист Кейт — гарний ланцюжок із двох ниток від Spells of Love. Крім того, принцесу Уельську помітили в сережках ручної роботи Spells of Love за 60 фунтів стерлінгів (2 350 грн).
У Музеї підкинутих у Лондоні герцогиня Кембриджська та Корнуольська сяяли у сережках-кільцях вартістю 2,10 фунта стерлінгів (82 грн) від Accessorize.
Раніше ми писали, хто успадкує прикраси королеви після її смерті.