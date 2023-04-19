Емілі Ратаковскі стала обличчям весняної колекції Marc Jacobs

Емілі Ратаковскі вперше вийшла на подіум для бренду Marc Jacobs у 2016 році.

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31-річна американська модель Емілі Ратаковскі стала обличчям нової кампанії Marc Jacobs. Модель одягла кілька ефектних образів з нової колекції Monogram, яка в прес-релізі згадується як "безстатева". Про це пише Daily Mail.

Монограмний принт Marc Jacobs, вперше представлений на показі бренду восени 2023 року, зазнає оновлення до весняного сезону та з'являється у категоріях готового одягу та аксесуарів. Пропонуючи продовження безстатевого самовираження та індивідуалістичного духу бренду, SS23 представляє чорні сумки зі шкіри та парусини, прикрашені літерами у вигляді ланцюжків, а також джинсові речі, корсети та рукавички.

На одному знімку Емілі зображено топлес у білих рукавичках та джинсах.

У вівторок Емілі поділилася фотографіями на своїй сторінці в Instagram, де вона була перед рекламою, наклеєною на зелену стіну. На ній була коричнева шкіряна куртка зі срібними гудзиками та темні джинси з оливково-зеленими широкими штанинами. Зірка подіуму завершила образ білими кросівками, сонцезахисними окулярами та мініатюрною чорною сумкою.

"Колекція грає на основних цінностях та естетиці, що лежать в основі бренду, досліджуючи безстатеве вираження та прославляючи індивідуальність за допомогою невимушено крутих предметів вуличного одягу, прикрашених знайомим написом MARC JACOBS у вигляді ланцюжка", — йдеться у прес-релізі бренду.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала стильний аутфіт для весни 2023 року.

Також Фокус писав про зворушливі фото Емілі Ратаковскі та її дворічного сина.