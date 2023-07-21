Мода чи користь: нутриціолог розповіла всю правду про насіння чіа

Насіння чіа дуже популярне серед прихильників здорового способу життя. Ці маленькі насінинки дійсно мають низку переваг для вашого здоров’я, та чи дійсно вони настільки корисні, Фокусу розповідає нутрицілогиня Наталія Козак.

Related video

Насіння чіа – чудове джерело повноцінного білка та містить усі 9 незамінних амінокислот, які не виробляються організмом. Якщо ви з якихось причин не вживаєте продукти тваринного походження, такі як м’ясо, риба, молочні продукти, — то це насіння стане чудовою альтернативою протеїну. Спеціаліст по здоровому харчуванню, нутриціологиня Наталія Козак розповіла Фокусу, чи дійсно чіа настільки корисне для організму, чи це просто черговий "модний" продукт.

"Воно настільки популярне, що кожен аж мріє спробувати це насіння. Дуже модно снідати чіа-пудингом з різноманітними горіхами і ягодами" — каже нутриціологиня.

Фото: Getty Images

Насіння чіа є прекрасним джерелом антиоксидантів та поліфенолів, таких як кавова кислота, мірицетин, кварцетин, розмаринова кислота та інші. Саме антиоксиданти захищають клітини нашого організму від дії вільних радикалів, яки викликають онкозахворювання, хвороби серця, та інші. Поліфеноли – це також надзвичайно корисні рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями, які допомагають зберегти здоров’я та захищають від хвороб.

"Зернята дещо схожі на мак, мають здатність набухати в рідині, від чого нагадують ікринки, часто використовуються вегетаріанцями, як джерело омега-3 жирних кислот. На 100 г чіа припадає майже добова норма фосфору, мангану, купруму, селену, багато кальцію та цинку" — зазначає Наталя Козак.

Фото: Pixabay

Чіа містить кальцій, залізо, магній та цинк. Кальцій та магній необхідні для підтримки здоров’я кісток, а цинк відповідає за ділення та ріст клітин, тому також є важливим елементом для злагодженої роботи імунної системи.

Крім того, насіння чіа містить корисні омега-3 жирні кислоти, які допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

"В складі чіа дійсно є омега-3,-6 жирні поліненасичені кислоти, хоча роль чіа в наборі норми омега-3 дещо перебільшена, але більше все ж альфа-лінолевої кислоти (ALA), яку ми можемо дістати і з інших доступних аналогів, наприклад, волоські горіхи, льон чи лляна олія, брюссельська капуста. А нормальна порція на раз – 25-30 г. Життєво необхідною для нашого організму є все ж докозагексаєнова кислота (DHA). Отже, розглядати чіа як основне джерело омега-3 не варто. При цьому чіа стане чудовим доповненням до вашого фруктового салату чи йогурту", — радить нутриціологиня.

Фото: Pixabay

Жменя насіння чіа (приблизно 25 г) містить майже 9 г клітковини, що складає третину добової норми. Достатня кількість клітковини в раціоні надзвичайно важлива для здоров’я травної системи та підтримки мікробіому кишківника.

Якщо порівнювати чіа з іншими видами насіння, то зрозуміло, які переваги має це насіння. Наприклад, насіння льону містить більше омега-2 жирних кислот, більше білка та більше поліненасичених жирів, однак, на відміну від чіа, у ньому менше клітковини (7,72 г). Насіння коноплі містить більше білку, ніж у насінні льону та чіа, проте воно містить дуже мало клітковини – усього 1,2 г на порцію.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Фото: Freepik

"Секрет засвоєння чіа, як і інших зернят, – жування. Оболонка зернини міцна, і щоб вся користь зерна засвоїлася, необхідно його ретельно прожувати", — радить Наталя Козак.

Отже, насіння чіа – прекрасний продукт, який урізноманітнить ваш раціон, додасть нових смаків та закриє потреби у певних корисних мікроелементах. Однак, концентруватися на якомусь одному виді їжі, вважаючи його суперфудом не варто, поставте насіння чіа поруч з іншими корисними продуктами на кухонну поличку та додавайте до повсякденних страв.

Нагадаємо, нутриціолог пояснила, яка крупа найкорисніша: кіноа, спельта чи амарант.

Раніше Фокус писав про те, що алергія та непереносимість глютену не привід відмовлятися від улюблених страв. Ви можете просто замінити пшеничне борошно.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.